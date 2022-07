Locationwechsel: Cocoon Restaurant eröffnet an neuem Standort in der Forchheimer Straße in Bamberg

Am Dienstag (5. Juli 2022) eröffnete das Cocoon an seinem neuen Standort in der Forchheimer Straße 15. Bis 3. Juli war das beliebte Asia-Restaurant noch in der Luitpoldstraße, in unmittelbarer Nähe des Bamberger Bahnhofs beheimatet. Dort wird am Freitag (15. Juli 2022) nach kurzen Umbauarbeiten das Izanami, ein Tochterunternehmen von Cocoon eröffnen. Hieu Tran, Manager der beiden Restaurants, sprach im Interview mit inFranken.de über Neuerungen, Änderungen und konzeptuelle Unterschiede.

"Ganz großes Ambiente": Bamberger Asia-Restaurant Cocoon eröffnet an neuem Standort

Hauptgrund für den Umzug des Cocoon sei Tran zufolge vor allem die Größe der alten Location am Bahnof gewesen. "Im neuen Cocoon haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, unsere Gäste in einem ganz großen Ambiente zu empfangen", schwärmt der Restaurantmanager gegenüber inFranken.de. Das sei vor allem für diejenigen Gäste ein Zugewinn, "die gerne nach dem Essen länger zusammensitzen und sich bei ein paar Drinks noch ein wenig unterhalten wollen", sagt er.

Das Angebot soll demnach zielgruppenorientierter gestaltet werden. Während das neue Cocoon in Zukunft so etwas wie das edlere Aushängeschild des Unternehmens sein soll, richtet sich das Izanami, das ab 15. Juli dann das alte Cocoon in der Luitpoldstraße ablöst, vor allem an jüngere Gäste.

Zum "ganz großen Ambiente" des neuen Cocoon werde in Zukunft auch eine besondere musikalische Untermalung gehören. "An speziellen Tagen werden wir Livemusik anbieten", berichtet der Cocoon-Manager im Gespräch mit inFranken.de. Darüber hinaus sollen bald auch Events, wie zum Beispiel Firmenfeiern, möglich sein.

"Völlig neues Konzept": Izanami in Bamberg will mit "atemberaubender Fusion" locken

Das Izanami empfängt seine Gäste laut Betreiber von da an mit einem "völlig neuen Konzept". "Mit einem komplett neuen Konzept wollen wir euch mit unserer Asia-Fusionsküche ein Stück Asien nach Bamberg bringen", heißt es in einer Ankündigung des Betreibers auf Facebook. Es werde demnach eine "atemberaubende Fusion aus der vietnamesischen und japanischen Küche" geboten. Und das "in einem einzigartigen modernen Ambiente, in dem ein Wohlfühlen garantiert sein soll".

Das Konzept sei aber "schlichter als das des Cocoon", betont Tran. Damit wolle man vor allem eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Außerdem wolle man dort Laufkundschaft anziehen, die sowieso schon in der Stadt unterwegs ist.

Der kulinarische Fokus des Izanami läge dabei auch auf Sushi. "Ansonsten bieten wir zum Beispiel aber auch Ramen und Bowls an", so Cocoon- und Izanami-Manager Hieu Tran im Gespräch mit inFranken.de.