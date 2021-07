Neuer Bubbletea-Laden in Bamberg : " Thirstee " in Langer Straße feiert Neueröffnung

: " " in Langer Straße feiert Neueröffnung Popcorn und Zuckerwatte für die ersten Kund*innen - Cocoon eröffnet eigenen Bubbletea-Laden

für die ersten Kund*innen - Cocoon eröffnet eigenen Bubbletea-Laden Bubbletea mit Wohnzimmer-Feeling - besondere Pastell-Einrichtung bei "Thirstee"

In der Bamberger Innenstadt gibt es einen neuen Bubbletea-Laden. Mitten in der Langen Straße, "direkt gegenüber vom Calimeros", hat das Cocoon Restaurant ein neues Bubbletea-Geschäft eröffnet. "Die Idee hatten wir vor circa drei Monaten erst", erzählt Teilinhaber Yu Tran. Innerhalb von höchstens 8 Wochen sei der Laden auch schon gestanden, "und dann ging es los."

Neuer Bubbletea-Laden in Bamberg: Bei "Thirstee" gibt's gratis Süßigkeiten

Zur Eröffnung am Samstag (3. Juli 2021) haben die Mitarbeitenden extra eine Popcornmaschine aufgestellt. "Außerdem gibt es Zuckerwatte", erzählt Yu Tran. "In den ersten paar Wochen verschenken wir das dann." Im neuen Bubbletea-Laden in der Langen Straße 3 kann man seitdem "richtig leckeren Bubbletea" trinken. "Wir haben viele verschiedene Sorten, unter anderem Jasmintee und Schwarztee, das Ganze ist recht süß gehalten."

In die Tees kämen Bubbles, kleine Kügelchen mit flüssiger Füllung, in unterschiedlichsten Sorten hinein. "Wegen Corona ist das mit der Lieferung nicht so einfach gewesen", erzählt Yu Tran von den Schwierigkeiten in der Pandemie. "Mittlerweile sind wir aber gut ausgestattet." Nur eine Sache fehle noch: "Wir suchen noch händeringend nach mehr Personal." Der neue Laden ist komplett in Pastellfarben ausgerichtet: hellblau und rosa zieren die Wände und Möbel.

Was den Laden so besonders mache, sei vor allem diese außergewöhnliche Einrichtung mit Wohnzimmer-Feeling. "Wir heben uns ab", sagt Yu Tran. Aber auch ist Tran von seinem Bubbletea-Laden überzeugt. Der Teilinhaber sei selbst schon lange ein leidenschaftlicher Bubbletea-Trinker. So sei die Idee auch überhaupt erst entstanden: "Der Cocoon-Chef hat mich das immer trinken sehen und irgendwann gefragt, was das eigentlich ist." Daraufhin sei klar gewesen, dass ein eigenes Geschäft her müsse, und schon stand der neue Bubbletea-Laden "Thirstee" in der Langen Straße in Bamberg.

Keine 300 Meter weiter hat erst vor wenigen Wochen ein neuer Bubbletea-Laden eröffnet. "Anna's best" ist vor allem von der Sandkerwa bekannt - jetzt gibt es einen eigenen Standort in der Innenstadt.