In Bamberg brennt es am Donnerstagvormittag (23. Juli 2020). Laut Angaben der Polizei zufolge ist ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus in der Heiliggrabstraße betroffen.

Ein Aufgebot an Feuerwehrleuten und Polizisten ist derzeit (Stand: 11.30 Uhr) vor Ort. Zunächst wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand im Innenhof alarmiert, jedoch stellte sich beim Eintreffen der Kräfte heraus, dass es sich um einen Kellerbrand handelte, meldet die Agentur News5.

Zwei Bewohner mussten laut ersten Angaben von der Feuerwehr gerettet werden - blieben aber allem Anschein nach unverletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen seitens der Polizei oder Feuerwehr vorliegen.

Symbolfoto: Ronald Rinklef