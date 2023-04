Bamberg: Bauprojekt "Ecosquare" steht still - darum geht es mit neuem Wohnviertel nicht voran

Bamberg: Neues Stadtquartier "Ecosquare" nahe Bahnhof geplant

In Bamberg soll auf einem rund 1,2 Hektar großen Areal ein neues Stadtquartier entstehen. Die eco eco AG mit Sitz in Eggolsheim (Landkreis Forchheim) plant in Bahnhofsnähe das als "modern und nutzerfreundlich" beworbene Viertel "Ecosquare". Zum künftigen Quartier zählen unter anderem ein Hotel, Veranstaltungsflächen, eine Einrichtung für Kinderbetreuung sowie 73 Wohneinheiten. Das Problem: Baustart war bereits im April 2020. Seitdem hat sich auf dem brachliegenden Grundstück an der Ecke Starkenfeldstraße/Annastraße allerdings nicht allzu viel getan. Warum geht es mit den Bauarbeiten vor Ort noch immer nicht voran? inFranken.de hat nachgehakt.

Bamberg: Bauprojekt "Ecosquare" verzögert sich weiter - "an Rahmenbedingungen nichts verbessert"

Das neue Bamberger Viertel soll laut Plan neben Wohnraum für Bürger auch Büroflächen und Gewerbeeinheiten umfassen. Die Errichtung erfolgt der eco eco AG zufolge unter Gesichtspunkten des nachhaltigen Bauens. Doch auf dem Areal herrscht schon seit langer Zeit Stillstand. So machen etwa Ukraine-Krieg und Lieferengpässe dem Projekt zu schaffen, wie inFranken.de bereits Mitte 2022 berichtete. Eine Entspannung auf dem Baumarkt gibt es offenkundig knapp ein Jahr später noch immer nicht.

"Die Rahmenbedingungen sind weiterhin nicht so, dass Bauherren genau jetzt Aufträge auslösen würden", teilt der Bauherr des Projekts, Thomas Banning, am Dienstag (18. April 2023) auf Anfrage von inFranken.de schriftlich mit. Laut dem Vorstand der eco eco AG habe sich an den allgemeinen Voraussetzungen nichts verbessert. "Da ist Geduld notwendig", betont Banning. "Die Baustelle ist seit einem Jahr ruhend gestellt." Ursache seien nach wie vor die fehlenden Liefermöglichkeiten mit Terminzusagen - "und vor allem enorm gestiegenen Preise für Bauleistungen und Baustoffe". Hinzu kämen deutlich höhere Zinsen.

"Zudem hat die Bundesregierung die Förderung für energieeffizientes Bauen, auf die unser besonders nachhaltig ausgerichtetes Projekt abgestellt war, gestrichen", erklärt Banning. Hintergrund: Die Ampel-Koalition hatte im Januar 2022 angesichts einer Antragsflut und drohender Mehrkosten in Milliardenhöhe staatliche Förderungen für Neubauten gestoppt. Eine umgestaltete Förderung für klimafreundliche Neubauten ist erst seit dem 1. März 2023 in Kraft.

Wohnviertel "Ecosquare": Bauherr rechnet mit verspäteter Fertigstellung - Stadt hat weiterhin großes Interesse

Wann es mit dem Bamberger Bauprojekt "Ecosquare" weitergeht, ist derweil ungewiss. Banning zufolge bleibe seinem Unternehmen lediglich abzuwarten, "bis sich die Märkte so weit beruhigt haben, dass überhaupt eine ordentliche Kalkulation und Beauftragung möglich ist". An dem geplanten neuen Stadtquartier unweit des Bamberger Bahnhofs wird nach derzeitigem Stand aber augenfällig weiter festgehalten.

"Wir sind optimistisch, dass sich die Situation in den kommenden Monaten wieder verbessert, sodass wir dann unser Bauprojekt fortführen können", teilt der Bauherr mit. Eins ist dabei allerdings klar: Der geplante Zeitrahmen kann voraussichtlich nicht eingehalten werden. "Eine Fertigstellung wird zwei Jahre ab Baustart in Anspruch nehmen, sodass damit 2024 leider nicht mehr zu rechnen ist", konstatiert Banning.

Geht es nach dem Willen der Stadt Bamberg, soll das neue Wohnviertel nach wie vor umgesetzt werden. "Die Stadt hat weiterhin großes Interesse daran, dass das Projekt realisiert wird", teilt Pressesprecher Sebastian Martin inFranken.de mit. "Sowohl das Baureferat als auch die Wirtschaftsförderung befinden sich mit dem Vorhabenträger im regelmäßigen Austausch und versuchen bei allen baulichen und planerischen Problemen zu helfen, um das Bauvorhaben zum Erfolg zu führen". Ob beziehungsweise wann das neue Bamberger Stadtquartier "Ecosquare" fertiggestellt werden kann, wird letzten Endes die Zukunft zeigen.

