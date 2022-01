Bamberg: Im Bambados herrschte großer Besucherandrang wegen Ferienzeit und Besucherbeschränkungen

Lage nach den Weihnachtsferien wieder entspannt

"Bambados-Besuch nach 2G plus jetzt wieder problemlos möglich"

Bitte an die Gäste, die Echtzeit-Auslastungsanzeige zu beachten

Das Bambados in Bamberg hatte sich am Dienstag (4. Januar 2022) mit einem überraschenden Facebook-Post an seine Gäste gewandt. "Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir euch ehrlich raten, momentan nicht ins Bambados zu kommen", hieß es dort. Am Dienstag (11. Januar) kam dann die Entwarnung. Der große Ansturm habe sich gelegt.

Update vom Mittwoch (12. Januar 2022): Keine nennenswerten Wartezeiten im Bambados

"Nach der unbefriedigenden Situation in den Weihnachtsferien können wir wieder Entwarnung geben. Nach dem großen Ansturm bei stark reduzierter Maximalauslastung ist ein Bambados-Besuch nach 2G plus jetzt wieder problemlos möglich", heißt es auf Facebook. An der Kasse ergäben sich keine nennenswerten Wartezeiten für den Sauna- und Schwimmbadbereich mehr, teilt Pressesprecher Jan Giersberg inFranken.de ergänzend mit.

Dennoch sei es ratsam, vorab die Echtzeit-Auslastungsanzeige zu beachten. "Denn es gelten in allen Bädern weiterhin die strengen Zugangsbeschränkungen von der Bundesregierung und dem Freistaat Bayern. Deshalb kann es Stoßzeiten zu kurzzeitigen Einlass-Stopps kommen", so Giersberg.

"Das Problem ist, dass wegen der Hygienevorgaben nur eine bestimmte Besucheranzahl möglich ist. Die richtet sich nach der Zahl der verfügbaren Spinde. Von den normalerweise möglichen Besuchern können wir momentan nur ein Viertel einlassen", erklärt Giersberg. So ergibt sich eine maximale Besucherzahl von 160 statt 640 im Hallenbad und 60 statt 240 in der Sauna.

Eine Frau fragte unter dem aktuellen Post des Schwimmbads, wieso man sich nicht vorab Zeitfenster reservieren könne. Dafür gibt es laut Giersberg einen Grund: Die Erfahrung zeige, dass es zu Beginn und zum Ende eines Zeitfensters im Umkleide- und Kassenbereich zu extremen Staus käme. Dies verhindere eine sichere Organisation der Gäste im Hinblick auf den Infektionsschutz.