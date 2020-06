Den Berliner Ring wieder mal als Rennstrecke missbraucht: Trotz der ausführlichen Berichterstattung über verbotene Autorennen und deren schrecklichen Folgen lassen sich immer wieder überwiegend junge Leute zu solch waghalsigen Fahrmanövern hinreißen. Und wenn dies dann auch noch vor den Augen der Polizei geschieht, ist dies umso unverständlicher, berichtet die Verkehrspolizei Bamberg.

Am frühen Sonntagmorgen (21. Juni 2020) standen zwei Coburger VW Golf in Bamberg auf dem Berliner Ring an der roten Ampel, während ein uniformierter Streifenwagen der Bamberger Verkehrspolizei dahinter aufgeschlossen hatte.

Berliner Ring in Bamberg: Als die Ampel auf Grün sprang, quietschten die Reifen

Als die Ampel Grün zeigte, starteten die beiden 24 und 26 Jahre alten Fahrer mit quietschenden und durchdrehenden Reifen ein Wettrennen bis zur nächsten Ampel.

Dabei erreichten beide Fahrzeuge Geschwindigkeiten von über 130 km/h bei erlaubten 70, bis sie durch das Blaulicht jäh aus ihrem Rennfieber gerissen wurden. Beide erwartet nun ein Strafverfahren. Mit ihren Autos dürften sie erst wieder fahren, wenn diverse Manipulationen repariert wurden.

Am Berliner Ring befindet sich zurzeit eine Großbaustelle, weil der Kreuzungsumbau begonnen hat.