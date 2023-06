Bamberg: AOK-Familientage 2023 beginnen bald - Hüpfburgen, Live-Musik, freier Eintritt

Bamberg: AOK-Familientage finden wieder statt - "riesiges Programm"

Viele Hüpfburgen, Human-Kicker und mehr : Die Highlights im Überblick

"Eintrittsfreie Familienangebote": 2022 rund 30.000 Besucher

"Nach schweren Corona-Jahren": Diese Vereine sind willkommen

Am 09. Juni 2023 ist der Startschuss für das beliebte Familienevent, die "AOK-Familientage", auf der Jahnwiese in Bamberg. 2022 zog das Mega-Event laut Veranstalter rund 30.000 Besucher an. Auch dieses Jahr gibt es ein "riesiges Programm", wie das Stadtmarketing Bamberg in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

AOK-Familientage 2023 auf Bamberger Jahnwiese: Das wird geboten

"Vom 9. Juni 2023 bis zum 11. Juni 2023 lädt das Stadtmarketing Bamberg wieder zu den AOK-Familientagen auf die Jahnwiese nach Bamberg ein", heißt es dort. Bei "freiem Eintritt" könnten Besucher dieses Jahr ein "riesiges Programm zum Mitmachen, Erleben, Staunen und Genießen" erwarten. Dass jeder kommen kann, sei für die Veranstalter ein wichtiges Kriterium. "In einer Zeit, in der sich leider immer weniger Familien die Teilnahme an kostenpflichtigen Freizeit- und Kulturangeboten leisten können, gewinnen eintrittsfreie Familienangebote zunehmend an Bedeutung", heißt es.

Am Freitag (09. Juni 2023) bespaßen die "Boogiemens Friends" ab 17 Uhr mit ihrem Konzert die Besucher und Besucherinnen. Am Samstag (10. Juni 2023) wird es ein großes "Human-Kicker-Turnier" geben, das von 11 Uhr bis 15 Uhr stattfinden soll. Auf der Website der Veranstalter können sich Interessierte dafür anmelden. Am selben Tag steht dann die Band "Droptune" ab 17.30 Uhr auf der Bühne. Am folgenden Sonntag (11. Juni 2023) findet ab 11 Uhr der "Kinder-Flohmarkt" statt. Auch hierfür können sich Anbieter online anmelden. Ab 17 Uhr soll dann "The BAND MLP" die Gäste musikalisch unterhalten.

Aber nicht nur Familien sind auf dem dreitägigen Fest in Bamberg willkommen. "Auch können sich die Vereine aus der Stadt und dem Landkreis kostenfrei auf den AOK-Familientagen präsentieren, um nach den schweren Corona-Jahren wieder neue Mitglieder zu gewinnen", so die Veranstalter. Das Programm und die Highlights können online auf der Website der Veranstalter nachgelesen werden.