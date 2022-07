Bamberg vor 1 Stunde

Streit eskaliert

An der Supermarkt-Kasse "unflätigst beleidigt": Bamberger rastet beim Anblick eines anderen Kunden aus

Ein 31-Jähriger erlebte in einem Bamberger Supermarkt eine kuriose und unangenehme Situation an der Kasse. Sein Vordermann beleidigte ihn so heftig, dass die Polizei anrücken musste. Der Grund: eine Corona-Maske.