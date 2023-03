Ostern steht vor der Tür und das heißt: Bald beginnen wieder zahlreichen Gemeinden in Franken damit, ihre Brunnen zu schmücken. Von der Fränkischen Schweiz aus hat sich der Brauch, Dorfbrunnen mit bemalten Eiern und Nadelholz zu schmücken, mittlerweile in alle Himmelsrichtungen verbreitet. Der erste Osterbrunnen wurde vermutlich vor mehr als 100 Jahren, im Jahr 1909, in Aufseß-Haag geschmückt.



Der Ursprung war aber nicht nur zu dekorativen Zwecken. Wasser war früher deutlich schwerer zugänglich. Der Brunnen war für die Menschen daher überlebenswichtig. Von dort aus wurde das Wasser in die Dörfer getragen. Als Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung wurde der Brunnen einmal im Jahr geschmückt - oder wie es im Volksmund heißt, "geputzt".

Wo stehen die schönsten Osterbrunnen in Franken? Das sind eure Favoriten

Wir haben unsere Nutzer*innen auf Facebook gefragt, wo ihrer Meinung nach der schönste Osterbrunnen der Region zu finden ist. Sofort kam die Antwort einer Nutzerin: in der Fränkischen Schweiz. Hier soll nahezu jeder Ort seinen Brunnen schmücken, schließlich ist es auch der Geburtsort der farbenfrohen Tradition. Besonderes Highlight ist der größte Osterbrunnen der Welt in Bieberbach. Seit 2000 steht er sogar im Guinness Buch der Rekorde. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass er eigentlich kein Brunnen, sondern ein Löschweiher ist. Die aufwändige Dekoration ist dennoch einen Besuch wert. Mehr als 10.000 handbemalte Eier schmücken den Rekord-Brunnen.

Osterbrunnen in Bieberbach Tausende bunte, handbemalte Eier und Girlanden aus Tannenzweigen: In der Fränkischen Schweiz steht der größte Osterbrunnen der Welt. NEWS5 / Salg (NEWS5) +2 Bilder

Außerdem ein toller Ausflugstipp aus unserer Facebook-Community: Man kann eine Osterbrunnentour machen, überall aussteigen und die Brunnen bewundern. Am Ende geht es dann in ein fränkisches Gasthaus - laut einer Nutzerin "ein perfekter Tag". Eine komplette Auflistung der Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz sowie Empfehlungen, welche Routen sich für eine Tour eignen, findet ihr bei der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz.

Früher fand das "Brunnen putzen" am Karfreitag statt, inzwischen legen die Gemeinden aber schon früher mit dem Schmücken los. In der Regel könnt ihr von der Karwoche bis etwa zwei Wochen nach Ostern die Meisterwerke bestaunen. Das wäre 2023 vom 2. April bis zum 24. April - die genauen Daten können aber von Dorf zu Dorf variieren.

Folgende Osterbrunnen sind eurer Meinung nach besonders schön

Bieberbach

Birkenreuth

Bischofsgrün

Ebersbach

Eckenhaid

Fürth am Berg

Gaiganz

Goldkronach

Heiligenstadt

Leinburg

Muggendorf

Neunkirchen am Brand

Rosenbach

Stechendorf

Steinsdorf

Streitberg

Treuchtlingen

Waischenfeld

Weidenberg

Weißenstadt

Wiesenthau

Zapfendorf

Insgesamt gibt es allein im Landkreis Bamberg und in der Fränkischen Schweiz rund 200 Orte, in denen Osterbrunnen und -bäume geschmückt werden. Bei einem sind sich die Facebook-Nutzer*innen aber einig: Alle Orte geben sich beim Schmücken ihrer Brunnen viel Mühe. Wenn ihr mehr über Oster-Bräuche in Franken und Bayern lernen wollte, hier haben wir eine Übersicht.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel bezieht sich auf einen Facebook-Post aus dem Jahr 2018 - die Osterbrunnen sind jedoch unseres Wissens nach immer noch genauso schön, wie vor fünf Jahren.

Vorschaubild: © NEWS5 / Salg (NEWS5)