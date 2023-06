Stegaurach: Beliebtes Oldtimer-Fest findet wieder statt

Am Samstag (17. Juni 2023) findet in Seehöflein im Landkreis Bamberg wieder das beliebte Oldtimer-Fest statt. Die Organisatoren locken Besucher mit einem Festzelt, Live-Musik und Verpflegung. Der Erlös der Veranstaltung wird obendrauf an ein Kinderhospiz gespendet.

"Habe es mir zur Aufgabe gemacht": Nach Tod des Großvaters - Enkel organisiert beliebtes Oldtimer-Fest im Landkreis Bamberg

Schon im letzten Jahr war die Veranstaltung beliebt bei den Besuchern. "Nach einem überaus erfolgreichen Revival 2022 veranstalten wir erneut am 17. Juni 2023 in Seehöflein (bei Stegaurach) die Oldtimer-Veranstaltung wie "beim fröhlichen Hans". Diese Veranstaltung wurde bis 2001 durch meinen Großvater Hans Fröhling organisiert und jährlich durchgeführt", erklärt Ferdinand Fröhling, Organisator der Veranstaltung, in einer Pressemitteilung. Diese sei "weit über den Landkreis Bamberg hinaus bekannt" gewesen und wurde damals als eine der "größten Oldtimer-Veranstaltungen in Nordbayern geführt", so Fröhling weiter.

Doch nach einem Todesfall musste alles umgekrempelt werden. "Nachdem mein Großvater verstorben ist, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, diese Veranstaltung, gemeinsam mit Familie und Freunden, in einem modernen und angepassten Rahmen zu wiederholen." Deswegen finde nun wieder eine Rundfahrt der Oldtimer durch den Landkreis Bamberg statt. "Hierbei startet die Oldtimer-Ausfahrt um 10:30 Uhr in Seehöflein", heißt es. Der Zeitplan ist dabei genau gestrickt. "Um circa 14:30 Uhr ist mit der Zieleinfahrt in Seehöflein zu rechnen. Ab 15:00 Uhr findet der offizielle Festbetrieb für die breite Bevölkerung statt", so Fröhling.

Hierfür wurde schon einiges organisiert. "Es gibt selbstverständlich ein Festzelt mit hausgemachten Kuchen und Kaffee, Bier vom Brauhaus zum Sternla aus Bamberg. Wein gibt es vom Weinbau Biegner und eine Grillbude", heißt es vom Veranstalter. Ab 17.30 Uhr werde es die Oldtimer-Siegerehrung geben. Abends sollen Besucher dann musikalisch unterhalten werden. "Im Anschluss daran spielt ab 19.00 Uhr die Band 'Big Sound Jack' und begeistert mit ihren Songs Jung und Alt. Der Eintritt hierzu ist frei."

Oldtimer-Veranstaltung im Landkreis Bamberg: Das ist die Strecke der Fahrzeuge - Erlös wird an Kinderhospiz gespendet

Während dieser Zeit können die Oldtimer besichtigt werden. Auch das eingenommene Geld wird zu einem guten Zweck verwendet, wie Fröhling berichtet. "Der Reinerlös der Veranstaltung geht an das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt in Bamberg."

Die Fahrt startet um 10.30 Uhr in Seehöflein. Ferdinand Fröhling teilt in der Pressemitteilung mit, wo es im Landkreis Bamberg alles vorbeigeht. Das ist der genaue Ablaufplan:

Mühlendorf

Erlau

Walsdorf

Zettelsdorf

Kolmsdorf

Feigendorf

Trabelsdorf

ab 10:45 Uhr Sonderprüfung auf dem Gelände des ASV Trabelsdorf

Priesendorf

Kirchaich

Dankenfeld

Mittagspause beim Gasthaus Böllner in Dankenfeld

Re-Start ab 12:45 Uhr auf dem Parkplatz vom Gasthaus Böllner

Schindelsee

Prösldorf

Falsbrunn

Theinheim

Untersteinbach

Ebrach

ab 13:05 Uhr Sonderprüfung auf den Marktplatz in Ebrach, gegenüber dem Cafe Achtziger

Burgwindheim

ab 13:10 Uhr Sonderprüfung auf dem Festplatz in Burgwindheim mit "Bratwörschd" und Getränkeverkauf

Kappel

Kötsch

Mönchherrnsdorf

Mönchsambach

Burgebrach

Unterneuses

Stappenbach

Hundshof

Frensdorf

Obergreuth

Waizendorf

Stegaurach über B22 kommend

ab 14:30 Uhr Zieleinfahrt in Seehöflein

Alle anderen Informationen findet man unter anderem auch auf der Website der Veranstalter.

