Tausendfacheinmalig! Unter diesem Motto steht in Burgebrach das Jahr 2023, denn der Ort feiert 1000. Geburtstag. Thomann Management präsentiert in Kooperation mit der Gemeinde Burgebrach im Landkreis Bamberg ein tausendfacheinmaliges Konzert mit einem Künstler der Superlative: Max Giesinger! Der Musiker mit Herz und Seele macht Halt in Burgebrach und spielt eines seiner wenigen Open-Air-Konzerte in diesem Jahr. Dieses einzigartige Event wird die Besucher in eine magische Atmosphäre entführen. inFranken.de verlost in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern 3x2 Karten für den Auftritt am Samstag, 17. Juni, um 20 Uhr auf dem Festplatz.

Als sich Max Giesinger im Februar 2021 mit seiner Hit-Single „Irgendwann ist Jetzt“* zurückmeldete, war die Ansage unmissverständlich und klar: „Ich will nicht länger warten, dass was passiert“ leitet er in den Chorus ein. Er ließ uns nicht in Stich, veröffentlichte weitere Songs und Kollaborationen und stürmte noch im November desselben Jahres mit „Vier“ erneut die Top 10 der deutschen Charts. Wir hatten also einige Gründe, um den Tourstart der „Irgendwann ist Jetzt “ Tournee mit euch ausgiebig genießen zu wollen. Die damalige Situation machte uns leider einen Strich durch die Rechnung.

„Die Reise“ geht weiter: Mit Max Giesinger "1000 Jahre Burgebrach" feiern

Nun kann nach langem Warten wieder gemeinsam getanzt und gesungen werden, wir zählen also darauf, euch alle mit doppelter Energie zu empfangen. Denn eines ist klar, es wird nicht nur Max Giesinger, sondern auch 1000 Jahre Burgebrach gefeiert.

Max Giesinger* ist bekannt für seine mitreißenden Songs und seine energiegeladenen Live-Auftritte. Mit Hits wie "80 Millionen", "Wenn sie tanzt" und "Legenden" hat er bereits die Herzen zahlreicher Musikfans erobert. Jetzt wird er gemeinsam mit einer hochkarätigen Band und beeindruckenden visuellen Effekten die Bühne in Burgebrach zum Beben bringen. Irgendwann ist jetzt wird nicht nur ein Konzert sein, sondern ein kulturelles Highlight für die gesamte Region.

Die malerische Kulisse von Burgebrach bildet den perfekten Rahmen für diese außergewöhnliche Veranstaltung. Das Open-Air-Gelände bietet Platz für tausende Besucher, die sich auf eine unvergessliche Nacht voller Musik und Emotionen freuen dürfen. Max Giesinger wird Hymnen präsentieren, die das Publikum an einen Ort weit weg vom Alltagsstress führen.

Blitz-Gewinnspiel - Wir verlosen 3x2 Tickets für das Jahrtausendkonzert

Alle, die jetzt Lust auf das Jahrtausendkonzert mit Max Giesinger bekommen haben, sollten sich unser aktuelles Gewinnspiel genauer ansehen. In Kooperation mit den Veranstaltern verlosen wir 3x2 Tickets für die Show am Samstagabend. Wer mitmachen möchte, sollte sich beeilen - das Blitz-Gewinnspiel läuft nicht einmal 48 Stunden, Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 15. Juni 2023, um 12 Uhr.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen will, kann sich übrigens auch in unserem Ticketshop* Karten holen.

