Bambägga auf Deutschrap-Tour in Bosnien Herzegowina vom 9. bis 12. Mai 2023

"Vier Zitronen" - die neue Single der Bambägga vom 28. April 2023

Fränkischer familienfreundlicher Hip-Hop

soziales und politisches Engagement ist den Bambägga wichtig

Die Band um Jonas MC, Cony MC und DJ Startklar machen Rap-Musik aus Bamberg und über Bamberg - wie der Name Bambägga verrät. Seit über 18 Jahren spielen die Musiker auf den Bühnen der Region. Im letzten Jahr sind die Franken auf große Kellertour gegangen und spielten auf jedem Bierkeller, der ihnen eine Bühne und Brotzeit bot. Sie waren aber auch schon mehrfach für das Goethe-Institut in Russland, Hongkong und China.

Bambägga auf Tour in Südosteuropa

Jetzt führt das Goethe-Institut die Gruppe nach Bosnien-Herzegowina. In der Zeit von 9. Mai bis 12. Mai touren die Bamberger nach Tuzla, Zenica, Mostar und Sarajevo. „Die Vorbereitungen laufen seit Januar“, erklärt Jonas Ochs aka MC Jonas. „Wir sind voller Vorfreude auf die vier Konzerte und den Workshop, die wir halten werden.“ Dort wollen sie mit ihrem Sprechgesang Jugendliche für die deutsche Sprache begeistern.

„Wir wollen den Schülern zeigen, dass Deutsch sehr modern sein kann. Hip-Hop an sich ist eine wortreiche Musikrichtung und für Jugendliche überall spannend. Wir werden den Schülern sowohl die Hip-Hop-Kultur als auch unsere fränkische Identität näherbringen. Dabei ist es uns auch wichtig, Kontakte mit lokalen Rappern, Künstler und DJs von dort zu knüpfen", erklärt Jonas Ochs im inFranken.de-Interview.

Das aktuelle Album "Brotzeit*" erschien 2022. Aber auch in 2023 bleiben die Jungs musikalisch aktiv. Sie veröffentlichten im April die Single "Zeichen*" und "Vier Zitronen*".

Bambägga veröffentlichen neue Songs

Der Song "Zeichen" entstand aus dem Familienleben heraus, erklärt der 37-jährige Familienvater. "Als ich im Familienurlaub in Paris war, konnte ich nur wenige Wörter Französisch sprechen, unter anderem - quatre citrons (vier Zitronen). Trotzdem wollte ich meinen Kindern zeigen, dass eine Sprachbarriere kein Hindernis sein muss. Wir alle sprechen unterschiedliche Sprachen und treffen häufig auf Unverständnis." Mit dem Titel möchte der Musiker dem Zuhörer Hoffnung machen und Spaß am Leben vermitteln.

Familientaugliche Rap-Musik

Für Jonas Ochs macht es keinen Unterschied, ob er vor Rap-Fans im Club spielt oder vor Familien mit Kindern im Bierkeller. Er schafft es, dass bei jeder Altersgruppe der Funke überspringt. Die Bamberger spielten sogar noch im alten Morphclub in Bamberg, aber auch vor den Fantastischen Vier als Vorband.

"Wenn uns etwas beschäftigt, sind wir offen und überlegen, was wir als Kulturschaffende tun können", erklärt Jonas MC. So organisierte die Band in den vergangenen Monaten soziale Aktionen wie Rap statt Qatar, einer Veranstaltungsreihe als Alternative zur WM, Workshops für betroffene Kinder im Jugendhospiz oder ein Open-Air-Festival für Familien in den Monaten der Pandemie. (Siehe unten)

"Mir ist es egal, ob ich vor einem vollen Hegelsaal mit Zuschauern im Anzug spiele oder vor Leuten, die im Gesicht tätowiert sind", erklärt Ochs. Dabei erinnert er sich an seinen letzten großen Auftritt, bei dem er vor Gefangenen in der JVA Hof spielte. Doch auch dort schaffte er es, die Insassen mit seiner authentischen Art auf seine Seite zu begeistern. "Hip-Hop ist eine Sprache, die uns alle verbindet. Da ist Ehrlichkeit und Respekt sehr wichtig", erklärt Jonas Ochs.

Bambägga bei ihrem Release-Konzert im Live-Club Bamberg Fränkischer Lifestyle und gute Stimmung, dafür stehen die Musiker bei ihren Konzerten. Babucke/Bambägga +1 Bild

Lest auch:

Vom kreativen Boykott der WM in Qatar der Band

von der Eröffnung des Jugendhospiz Sternenzelt, bei dem die Bambägga auftraten

Bei dem Bamberger Zwiebeltreter Fest spielte die Band 2022