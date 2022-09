Bamberg : Zwiebeltreterfest von 8. bis 11. September 2022 auf der Böhmerwiese

: von auf der Eintritt ist kostenlos

ist Live-Musik , saisonales Essen und mehr: Veranstalter gibt Programm bekannt

, und mehr: Veranstalter gibt bekannt Kostenlose Kinderbetreuung am Samstag und Sonntag

Nach zwei Jahren Pause findet in Bamberg von 8. bis 11. September 2022 wieder das beliebte Zwiebeltreterfest auf der Böhmerwiese statt. Besucher und Besucherinnen können sich laut Veranstalter wieder auf "vier musikalisch abwechslungsreiche Tage mit saisonalem, hausgemachtem Essen, Bamberger Bier und entspannter Atmosphäre" freuen. Der Eintritt sei "wie immer kostenlos".

Zwiebeltreterfest startet am Donnerstag: Vier Tage Live-Musik im Herzen Bambergs

Los geht es am Donnerstag (8. September 2022) um 18 Uhr mit dem "Einböllern". Den musikalischen Auftakt macht dann im Anschluss ab 19 Uhr die Bamberger Band Bambägga. Mit "launigem Rap und Hip-Hop" werden sie laut Veranstalter dafür sorgen, dass "bestimmt keine Bank an Ort und Stelle bleibt". In der Folge erwarte Besucher*innen vier Tage mit abwechslungsreicher Live-Musik.

Das komplette musikalische Programm des Zwiebeltreterfests findet ihr hier:

Donnerstag (8. September 2022): 17 - 22 Uhr

18 Uhr: Eröffnung mit Einböllern durch den Zwiebeltreter-Fähnlein Bamberg e.V.

19 Uhr: Bambägga

Freitag (9. September 2022): 17 - 23 Uhr

18 Uhr: Chicolores

Samstag (10. September 2022): 14 - 23 Uhr

15 Uhr: Maike May

18 Uhr: CHP

Sonntag (11. September 2022): 10 - 21 Uhr

11 Uhr: Tabrassco

15 Uhr: The FabFive

Während des Wochenendes (Samstag und Sonntag) bietet der Veranstalter außerdem eine kostenlose Kinderbetreuung an. Eltern können demnach "entspannt ein paar Stunden auf der Böhmerwiese genießen und dabei die Kinder zum Basteln oder zum Toben" in die Kinderecke der VR Bank Bamberg schicken.

"Regionale Schmankerl rund um die Zwiebel" - diese Spezialitäten gibt es auf der Böhmerwiese

Und auch für das leibliche Wohl der Besucher*innen sei gesorgt. "Kulinarisch bietet das Zwiebeltreterfest für alle seine Besucher etwas, sei es deftig oder süß, warm oder kalt, fest oder flüssig.

"Regionale Schmankerl rund um die Zwiebel, wie der Original-Zwiebelburger oder frischer Zwiebelkuchen, und hausgemachte Kuchen laden zum Genießen ein", heißt es vonseiten des Veranstalters.

Am Sonntag (11. September 2022) lädt der Veranstalter dann noch zu einem ganz besonderen Schmankerl: ab 10 Uhr werde es nämlich ein Blaue-Zipfel-Frühstück geben. Interessierte müssen aber schnell sein, das Angebot gelte nämlich "nur so lange der Vorrat reicht".

Auch spannend: "Völlig überrannt worden" - Kult-Kneipe im Kreis Bamberg fünf Jahre nach Schließung wiedereröffnet