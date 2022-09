Burgwindheim: Kult-Kneipe "Bunker" am 1. September 2022 wiedereröffnet

Nach fünf Jahren Leerstand - Sportsbar wurde "völlig überrannt"

- Sportsbar wurde "völlig überrannt" "Nach Hause gekommen": Betreiber bringt Konzept aus Berlin mit

Am Donnerstag, dem 1. September 2022 eröffnete der "Bunker" Burgwindheim nach fünf Jahren wieder. Marco Schmidt, der neue Betreiber, kennt die Kult-Kneipe selbst noch aus Kindertagen. Er selbst stamme nämlich ursprünglich aus Burgwindheim, wie er jetzt im Gespräch mit inFranken.de berichtet. "Schon früher habe ich immer gesagt: wenn ich jemals wieder zurück nach Burgwindheim komme, dann mache ich da eine Sportsbar rein", erzählt er.

"Bunker" Burgwindheim wiedereröffnet - inspiriert von Berliner Kneipe

Vor kurzem sei eben genau das eingetreten. Nach 25 Jahren, in denen er in Berlin Friedrichshain gelebt habe, sei er nun aus privaten Gründen "wieder nach Hause gekommen" und habe sein Vorhaben in die Tat umgesetzt. Eindrücke, die er während seiner Zeit in Berlin gesammelt hat, wolle er auch in seine neue Sportsbar einfließen lassen.

Für das Konzept seiner Sportsbar gebe es sogar ein ganz konkretes Vorbild, wie er jetzt berichtet. "In Friedrichshain gibt es eine Sportsbar, die von einem 74-jährigen Ägypter betrieben wird. Als ich die das erste Mal gesehen hab, dachte ich mir: Ich will dasselbe, was er dort macht". Auf drei Fernsehern werde er fortan im rund 90 Quadratmeter großen Nebenraum alle möglichen Live-Sport-Events übertragen. Bei dem, was übertragen wird, orientiere er sich auch an den Wünschen seiner Gäste.

Prinzipiell sei aber so gut wie alles möglich. Schmidt freut sich indes über das "top Feedback" der ersten Tage. "Wir sind am ersten Abend wirklich völlig überrannt worden, das kann man denke ich so sagen", berichtet er von seinem Eröffnungsabend. Die Rückmeldung der Gäste in Burgwindheim sei "spitze" gewesen und auch er selbst sei "top zufrieden" mit den ersten Abenden.