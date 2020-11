Nach dem neuen Konzept für den Alltagsradverkehr im Landkreis Bamberg sollen in den kommenden Jahren zahlreiche neue Radwege entstehen. Für jede Gemeinde gibt es dazu Datenblätter mit konkreten Angaben zu den einzelnen Vorschlägen. In lockerer Folge wird infranken.de in den kommenden Wochen diese Projekte vorstellen. Je nach Umfang der vorliegenden Daten werden dabei mehrere Gemeinden einer Region zusammengefasst. In der heutigen ersten Folge sind das die Regnitztalgemeinden Strullendorf, Hirschaid, Buttenheim und Altendorf.