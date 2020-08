Absage an Sonntagsöffnung in Hirschaid

Der für den 13. September geplante verkaufsoffene Sonntag in Hirschaid fällt flach. Was die Gewerkschaft Verdi jubeln lässt, löst bei den Gewerbetreibenden in Hirschaid natürlich wenig Begeisterung aus. "Wir konnten mit unserer Aufsichtsbeschwerde einen weiteren rechtswidrigen verkaufsoffenen Sonntag verhindern", stellt Paul Lehmann, Verdi-Gewerkschaftssekretär für den Handel in Oberfranken, erfreut fest. "Der Gewerbeverband hat sich für einen verkaufsoffenen Sonntag eingesetzt, weil das dem Einzelhandel helfen und das Geschäft ankurbeln würde", begründet Sebastian Werthmann, Vorsitzender des örtlichen Gewerbeverbands, das Engagement für einen verkaufsoffenen Sonntag.