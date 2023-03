Update vom 01.03.2023, 8.45 Uhr: Noch mehr Eisplatten-Unfälle auf A73 und A70

Bereits am Montagmorgen hat die Bamberger Verkehrspolizei mehrere Unfälle von der A73 und A70 gemeldet, bei denen Eisplatten von Lastwägen gerutscht waren und diese nachkommende Fahrzeuge beschädigt hatten. Doch das waren nicht die einzigen Unfälle dieser Art im Landkreis Bamberg: "Die Eisplattenunfälle häufen sich", warnt die Polizei.

Denn am Dienstagmorgen (28. Februar) kam es erneut zu einem Unfall, bei dem ein Sattelzug Eisplatten vom Dach des Aufliegers verlor und dadurch den nachfolgenden Verkehr gefährdete, heißt es im Polizeibericht vom Mittwochmorgen.

Ein 48-Jähriger war mit seinem Sattelzug auf der A73 in Richtung Nürnberg auf Höhe Bamberg unterwegs, als es passierte: Gerade in dem Moment, als sich die Eisplatte löste, wollte ein 57-jähriger Autofahrer den Lkw überholen. Die Eisplatte fiel direkt auf die Windschutzscheibe des Pkw, welche dadurch zerbrach. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Auch am Montagnachmittag ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall im Zuständigkeitsbereich der Verkehrspolizei Bamberg: Ein Sattelzug fuhr auf der A70 in Richtung Schweinfurt, als er auf Höhe Viereth-Trunstadt ebenfalls eine Eisplatte verlor. Diese krachte auf die Windschutzscheibe einer 35-jährigen Autofahrerin.

In diesem Fall fuhr der Sattelzug aber einfach weiter, sodass nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt wird. Dabei soll laut Polizei auch überprüft werden, ob der Lkw-Fahrer den Unfall überhaupt bemerkt hat. Die Pkw-Fahrerin konnte allerdings das Kennzeichen des Auflegers mitteilen. Bei ihrem Fahrzeug wird der Sachschaden auf rund 1000 Euro geschätzt.

Erstmeldung vom 28.02.2023, 8 Uhr: "Unbarmherzig bestraft" - Eisplatten krachen auf Autos

Glätte und Schneeschauer haben am Montag (27. Februar 2023) gleich zu mehreren Verkehrsunfällen im Landkreis Bamberg geführt: Einige Lkw-Trucker hatten es laut Polizei vor Fahrtbeginn versäumt, ihre Anhänger von Eis zu befreien. Die Konsequenz: Herabfallende Eisplatten gefährdeten andere Verkehrsteilnehmer und hinterließen einige Schäden.

Das frostige Wetter der vergangenen Tage habe das fahrlässige Verhalten einiger Verkehrsteilnehmer "unbarmherzig bestraft", wie es die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg ausdrückt. Zum ersten Unfall kam es auf der A70, als der 52-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf Höhe der Ausfahrt Viereth-Trunstadt in Richtung Schweinfurt unterwegs war.

Winterunfälle auf der A73 und A70: Eisplatten beschädigen Fahrzeuge im Kreis Bamberg

Dabei löste sich eine größere Eisplatte vom Dach des Aufliegers und krachte in die Frontscheibe eines nachfolgenden Autos. Die Scheibe zersplitterte dabei völlig. Der 23-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Etwa eineinhalb Stunden später fiel dem 63-jährigem Fahrer eines Gliederzuges auf der A70 in Richtung Bayreuth im Tunnel Schwarzer Berg ebenfalls eine Eisplatte vom Dach des Anhängers. Diese prallte gegen die Front eines Autos, in dem ein 33-jährigem Fahrer saß.

In diesem Fall hatte der Lkw-Fahrer den Unfall zunächst gar nicht bemerkt und musste erst darauf aufmerksam gemacht werden, fügt die Polizei in ihrem Bericht an. Der Unfall wurde schließlich an der Ausfahrt Memmelsdorf aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Am Vormittag kam es dann zu einem weiteren Unfall, diesmal auf der A73: Der 33-jährige Fahrer eines Sattelzuges fuhr an der Einfahrt Breitengüßbach-Mitte auf die Autobahn in Richtung Suhl auf. Hier fielen die Eisplatten auf die Front des Wagens einer 57-jährigen Fahrerin. Hier entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Vorschaubild: © Michael Schwarzenberger/Pixabay.com (Symbolbild)