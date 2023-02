A73 bei Buttenheim: Auto steht in Flammen - Feuerwehr im Einsatz

"Technischer Defekt" : Kommandant äußert sich zur Brandursache

: Kommandant äußert sich zur Brandursache "Besonders zu erwähnen": Batterie noch voll funktionsfähig

An der A73 hat sich am Sonntagmittag (26. Februar 2023) ein Feuerwehreinsatz ereignet. Die Einsatzkräfte seien zur Anschlussstelle Buttenheim ausgerückt, da dort ein SUV gebrannt habe, berichtet die Feuerwehr. Im Gespräch mit inFranken.de gibt Kommandant Johannes Schuberth Einblicke in den Einsatz.

An der A73 bei Buttenheim: SUV von Familie steht in Flammen - Feuerwehr im Einsatz

Gegen 13 Uhr seien die Einsatzkräfte alarmiert worden, so die Feuerwehr Buttenheim. "Unter schwerem Atemschutz gingen wir mit 3 C-Rohren zur Brandbekämpfung vor." Insgesamt seien drei Löschfahrzeuge mit je 2500 Liter Wasser vor Ort gewesen, berichtet Schuberth. Die Feuerwehr Seigendorf habe die Anschlussstelle Buttenheim kurzzeitig gesperrt.

Ein "technischer Defekt" habe den Brand ausgelöst, so der Kommandant. Die Familie, die sich im SUV befunden habe, sei "mit letzter Kraft aus der Autobahn herausgefahren und bei der Auffahrt stehen geblieben". Es habe sich um Urlauber aus Holland gehandelt, sie hätten sich und ihr Gepäck rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Nach über eineinhalb Stunden habe der Einsatz an der A73 beendet werden können. "Es wurde niemand verletzt, es war nur reiner Sachschaden", erklärt Schuberth. "Besonders zu erwähnen ist, dass die Batterie des völlig ausgebrannten SUV noch voll funktioniert hat und von uns abgeklemmt wurde", so die Feuerwehr Buttenheim. Nach Verladung und Reinigung der Fahrbahn hätten die Einsatzkräfte wieder abrücken können.

