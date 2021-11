A73-Ausfahrt seit knapp drei Monaten gesperrt: Anschlussstelle Bamberg-Süd nicht nutzbar

seit knapp drei Monaten Teils enormer Umweg: Autofahrer müssen auf Ausfahrten Hirschaid oder Bamberg-Ost ausweichen

Ende der Autobahn-Bauarbeiten angekündigt - die nächste Ausfahrt-Sperrung ist aber schon in Sicht

Wegen Bauarbeiten auf der A73 ist die Anschlussstelle Bamberg-Süd seit dem 8. August 2021 gesperrt. Betroffen ist die Autobahn-Ausfahrt zur B22 in Fahrtrichtung Suhl. Aus dem Süden kommende Verkehrsteilnehmer müssen seitdem entweder die Ausfahrten Hirschaid oder Bamberg-Ost nehmen, um in Bambergs Süden zu gelangen. Die Folge sind teils enorme Umwege. Die Sperrung der Abfahrt Bamberg-Süd besteht inzwischen schon seit mehr als zwölf Wochen. Viele leidgeprüfte Autofahrer fragen sich: Wann ist die A73-Ausfahrt endlich wieder befahrbar?

A73: Ausfahrt Bamberg-Süd noch bis Ende November gesperrt - weitere Sperrung angekündigt

Ursache für die Sperrung der Anschlussstelle Bamberg-Süd sind eine Fahrbahnerneuerung und eine Brückeninstandhaltung auf der A73. inFranken.de hat sich beim Betreiber der Autobahn nach dem aktuellen Stand der seit August laufenden Bauarbeiten erkundigt. "Die Arbeiten laufen planmäßig", berichtet Maria Schraml von der Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes.

"Aktuell wird die Innenfahrbahn der Fahrtrichtung Suhl erneuert." Zudem werden Brückenpfeiler saniert, der Mittelstreifen standfest ausgebildet und die Fahrzeugrückhaltesysteme auf den Brückenbauwerken erneuert. Nach Fertigstellung dieser Arbeiten werden schließlich die Asphaltarbeiten durchgeführt. Der Sprecherin zufolge werden die Sanierungsarbeiten an der Richtungsfahrbahn Suhl noch in diesem Jahr fertiggestellt.

Der erste, rund 6,4 Kilometer lange Bauabschnitt nahe Bamberg findet damit zeitnah ein Ende. Auch die Ausfahrt Bamberg-Süd soll demnächst wieder für den Verkehr freigegeben werden. "Die Anschlussstelle ist voraussichtlich bis Ende November gesperrt", erklärt Schraml. Nach Öffnung der Anschlussstelle werde allerdings eine weitere Sperrung der Auffahrt auf die A73 in Fahrtrichtung Suhl "für kurze Dauer" erforderlich. Diese soll demnach Anfang Dezember erfolgen.

A73-Bauarbeiten werden 2022 fortgesetzt - "Knotenpunkt Bamberg-Süd grundsätzlich geöffnet"

2022 geht es mit den weitläufigen Bauarbeiten auf der A73 dann weiter. "Im kommenden Jahr wird die Gegenfahrbahn - in Fahrtrichtung Nürnberg - analog zur Fahrbahn Richtung Suhl erneuert", kündigt Sprecherin Schraml an.

Im Anschluss werden in einem zweiten Bauabschnitt, der nördlich an den ersten Abschnitt anschließt, im gleichen Umfang Sanierungsarbeiten an den beiden Richtungsfahrbahnen der A73 durchgeführt. Die Baustreckenlänge des zweiten Abschnittes beträgt nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes rund 3,8 Kilometer.

Konkret soll das Projekt, das dann nur noch die Fahrbahn der A73 Fahrtrichtung Nürnberg betrifft, im Frühjahr fortgesetzt werden. "Hierbei bleiben die Auf- und Abfahrten am Knotenpunkt Bamberg-Süd grundsätzlich geöffnet", kündigt Maria Schraml an. Nur für kurze Dauer bei Fräs- und Asphaltarbeiten werde es einzelne Streckensperrungen geben.

Ebenfalls interessant: Gesuchte Kriminelle auf A73 gefasst.