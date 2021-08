Am Sonntag (08. August 2021) beginnt im Bereich der Anschlussstelle Bamberg-Süd auf der A73 die zweite Bauphase für die Fahrbahnerneuerung und die Brückeninstandsetzung. Das berichtet am Donnerstag (05. August 2021) die Autobahn GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung.

Im Zuge der noch bis in den November hinein andauernden Baumaßnahme werden zudem jetzt noch die Fahrbahnen und Fahrzeugrückhaltesysteme zur B22 mit den darin liegenden Brücken instandgesetzt. Für die Baumaßnahmen ist es notwendig, in Fahrtrichtung Suhl die Ausfahrt Bamberg-Süd zur B22 zu sperren. Eine Umleitung erfolgt über Bamberg-Ost.

Sperrung auf der A73 am Sonntag: Baumaßnahmen an der Anschlussstelle Bamberg-Süd

Weitere kurze Sperrungen wird es außerdem für erforderliche Asphaltierungsarbeiten geben. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH des Bundes alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen betragen etwa vier Millionen Euro.