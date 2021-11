In die Fänge einer Fahndungsstreife der Verkehrspolizeiinspektion Coburg ist am späten Mittwochabend (03. November 2021) eine 31-jährige Autofahrerin aus Altötting geraten. Den Beamten ist das Fahrzeug gegen 21.45 Uhr auf der A 73 in Fahrtrichtung Suhl aufgefallen.

Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Parkplatz "Coburger Forst" kam so einiges zum Vorschein. Bei der Überprüfung im Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen die Dame ein Haftbefehl vorlag. Des Weiteren war ein vorliegendes Fahrverbot bereits rechtskräftig und ihr Führerschein musste ihr daher abgenommen werden. Außerdem stand die Frau offenbar unter dem akuten Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin.

A73: Gesuchte Kriminelle durch Fahndungsstreife gefasst

Somit war für die 31-Jährige die Fahrt in Coburg beendet. Es wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Die Frau konnte die Wache der Polizei in Coburg erst in den frühen Morgenstunden verlassen, nachdem Bekannte für sie eine mittlere fünfstellige Summe hinterlegt hatten. Demnächst muss die Oberbayerin sich in Coburg vor einem Richter verantworten.

