Am frühen Montagmorgen (08. März 2021) hat es auf der A70 bei Oberhaid in Richtung Schweinfurt einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 72-jähriger Fahrer eines Kleinbusses mit Anhänger blieb aufgrund eines technischen Defektes auf dem rechten Fahrstreifen stehen und schaltete die Warnblinkanlage ein.

Warum er nicht auf dem Standstreifen anhielt, ist bislang nicht klar. Wenige Minuten später übersah ein 21-jähriger Fahrer eines Transporters den Kleinbus. Der 21-Jährige gab an, dass er wohl stark übermüdet war und deshalb den Kleinbus nicht rechtzeitig erkannte, so die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg in einer Pressemitteilung.

72-Jähriger bleibt auf Autobahn stehen: 21-Jähriger kracht in Anhänger

Der 21-Jährige krachte mit voller Wucht in den Anhänger des Kleinbusses. Dieser wurde durch den Aufprall in zwei Teile zerrissen und bohrte sich teils in das Heck des Kleinbusses. Der Kleinbus krachte gegen die Außenschutzplanke und blieb erheblich beschädigt auf der Überholspur zum Stehen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, so die Polizei. Die A70 in Richtung Schweinfurt war für mehrere Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf 41.000 Euro.