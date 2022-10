Vollsperrung der A3 im Kreis Bamberg: Autobahnabschnitt am Wochenende dicht

am Wochenende Strecke zwischen Ausfahrten Schlüsselfeld und Pommersfelden zeitweise nicht nutzbar

zeitweise Bauwerk wird abgerissen - parallele Einsatzübung von Feuerwehr und Rettungsdienst

wird - parallele Zeitraum: Samstagabend (29. Oktober 2022) bis Sonntagabend (30. Oktober 2022)

Auf der A3 steht eine weitere Vollsperrung an: Im Landkreis Bamberg wird die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Schlüsselfeld und der Anschlussstelle Pommersfelden abgeriegelt. Aufgrund von Bauarbeiten ist der Streckenabschnitt in der Zeit von Samstag (29. Oktober 2022), circa 20 Uhr, bis Sonntag (30. Oktober 2022), circa 18 Uhr, für Verkehrsteilnehmer nicht nutzbar.

A3 zwischen Schlüsselfeld und Pommersfelden von Samstag bis Sonntag gesperrt

Grund für die Vollsperrung auf der A3 sind umfangreiche Baumaßnahmen. Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird ein altes Bauwerk abgerissen, das die Verbindungsstraße zwischen Elsendorf und Frickenhöchstadt über die A3 überführt. Das teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit.

Zeitgleich wird der Stahlträger für das neue Bauwerk montiert, das einen öffentlichen Feld- und Waldweg bei Nackendorf über die Autobahn überführt. Vor Ort werden demnach Betonfertigteile aufgelegt. "Zudem wird während der Vollsperrung eine Einsatzübung von Feuerwehr und Rettungsdienst durchgeführt", erklärt der Autobahnbetreiber vorab in einer Pressemitteilung. Zu diesem Zweck muss die Autobahn zwischen den Ausfahrten Schlüsselfeld und Pommersfelden von Samstagabend bis Sonntagabend komplett gesperrt werden.

Die Umleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Schlüsselfeld. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U11 bis Mühlhausen und von dort über die U13 zur Anschlussstelle Pommersfelden geleitet. Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Frankfurt/Main erfolgt an der Anschlussstelle Pommersfelden. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U86 nach Mühlhausen und von dort über die U88 zur Anschlussstelle Schlüsselfeld geführt.

Wegen Bauarbeiten auf A3: Verbindungsstraße voraussichtlich mehr als ein Jahr gesperrt

Im Zusammenhang mit dem Abbruch des alten Bauwerks wurde die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Elsendorf und Frickenhöchstadt bereits ab dem 25. Oktober für den Verkehr gesperrt. Dauer: vermutlich mehr als ein Jahr. Diese Sperrung wird sich laut aktueller Einschätzung voraussichtlich bis circa 30. November 2023 erstrecken.

"Wir danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle", teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit.

