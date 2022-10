A3 bei Feucht vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Crash beim Spurwechsel: Geisterfahrer verursacht Unfall auf der A3 - und wendet auf der Fahrbahn

Ein 75-Jähriger war auf der A3 nahe Feucht in falscher Richtung unterwegs - und touchierte dabei einen entgegenkommenden Wagen. Die Polizei fand ihn schließlich an einem Standstreifen, wenige Kilometer weiter - dann jedoch in richtiger Richtung stehend.