In Oerlenbach präsentierten Anja Scheurich und Julia Eisenmann dem Gemeinderat die aktuellen Pläne der Allianz Oberes Werntal. Die beiden neuen Managerinnen betreuen die Ökomodellregion und den interkommunalen Zusammenschluss der zehn Gemeinden.

Anja Scheurich und Julia Eisenmann koordinieren in den nächsten Jahren die Geschicke der Allianz Oberes Werntal. Eisenmann vertritt für zwei Jahre Eva Fenn, die sich im Elternurlaub befindet.

Sie skizzierte vor dem Gemeinderat die laufenden Projekte und nochmals die Ziele des Zusammenschlusses der zehn Gemeinden. Auch Anja Scheurich ist erst seit wenigen Monaten für die Ökomodellregion Oberes Werntal tätig. Streng genommen ist sie die Mitarbeiterin des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL), einer europaweit agierenden Einrichtung rund um das Thema Ökologie. Anja Scheurich schilderte ihren beruflichen Werdegang und warb für neue Wege in ihrem Bereich. Die Allianz und die Ökomodellregion weiten ihre Öffentlichkeitsarbeit über die sozialen Medien aus, sind jetzt auch auf Instagram und Youtube zu finden.

Anfragen aus den Nachbargemeinden

Zwei Anfragen aus der Nachbargemeinde Nüdlingen lagen dem Gemeindeparlament zur Prüfung vor. Von beiden Bauangelegenheiten sieht sich Oerlenbach nicht betroffen, argumentierte Bürgermeister Nico Rogge in seiner Stellungnahme. Das sahen auch alle Ratsmitglieder so.

Tekturen, also Änderungen an vorliegenden Bauplänen, reichten zwei Bauherrn ein. Die Verwaltung prüfte die Anträge und beurteilte die Angelegenheiten positiv. Das gemeindliche Einvernehmen erteilten alle Gemeinderäte, allerdings müsse vielleicht das Landratsamt wegen fehlender Nachbarunterschriften nacharbeiten.

Leihe für Vereine möglich

Mobiliar aus den Turnhallen können künftig auch Vereine und Behörden in Rottershausen und Ebenhausen ausleihen. Dafür stimmten alle Gemeinderäte. Keine Ausleihe wird es dagegen an Firmen oder Privatpersonen geben, die Mehrheit der Ratsmitglieder votierte gegen diese Möglichkeit. Die Benutzerordnung in der Wilhelm-Hegler-Halle sah diese Regelung schon im Grunde vor, für die beiden anderen Sportstätten wird das Regelwerk angepasst.

Die Erweiterung eines betrieblichen Bauhofs in Eltingshausen wird vom Landratsamt überwacht und muss auch von der überörtlichen Stelle genehmigt werden. Oerlenbach weist aber auf die Verkehrssituation vor Ort (Am Gründlein) hin. Falls Straßenausbesserungsarbeiten Am Höhrieth in Eltingshausen notwendig und sinnvoll sind, wird die Gemeinde die anstehende Erneuerung der Wasserleitung durch die Rhön-Maintal-Gruppe nutzen, um diese anzugehen.