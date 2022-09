Susann Samper ist nun alleinige "Rekord-Sportlerin des Jahres" der Gemeinde Oerlenbach. Bereits zum vierten Mal, so Bürgermeister Nico Rogge, wurde die erfolgreiche Bogenschützin gewählt. Susann Samper siegte 2021 bei den bayerischen Hallenmeisterschaften; dieser Erfolg fügt sich in die früheren Erfolge auf beinahe allen Ebenen ein. Beim Gemeindesporttag in Eltingshausen brachte sie mit ihrem Verein, dem Schützenverein Hubertus, Kindern den ersten Umgang mit Pfeil und Bogen bei.

Mit dem Gemeinde-Sporttag neigen sich die Veranstaltungen zu 50 Jahre Einheitsgemeinde Oerlenbach langsam dem Ende entgegen. Nico Rogge lud schon jetzt zur Abschlussveranstaltung am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, in die Hegler-Halle ein.

Das Angebot beim Treffen aller Sportvereine der vier Ortsteile bot ein weites Spektrum an sportlicher Betätigung: Kegeln auf dem Sportplatz, Basketball, Reha-Sport, Bogenschießen und einiges mehr. Über den ganzen Tag zog sich das Jugendfußball-Turnier der SG Oberes Werntal.

Die Gemeinde nutzte den Tag zu Ehrungen für verdiente Sportler, Funktionäre und verlieh den Kulturehrenbrief. Nico Rogge knüpfte an die Tradition früherer Jahre an und ehrte vier Mannschaften und drei Einzelsportlerinnen und -sportler. Zwei Kegelteams des TSV Oerlenbach erhielten die Auszeichnung, die Mannschaft Herren 1, die die Meisterschaft errang und den Aufstieg bewältigte. Frank und Moritz Mützel erreichten zusätzlich als Tandem den dritten Platz bei der unterfränkischen Meisterschaft.

Im Jahr 2020 landeten die Tennis-Herren 30 des FC Eltingshausen in der Bezirksklasse auf Rang 1. Aus Ebenhausen trugen sich die Damenfußballerinnen in die Meisterliste ein. Unter ihrer Trainerin Christina Dees landeten die Kickerinnen in der Kreisliga ganz vorne.

Ehrenbrief für Sportfunktionäre

Nachdem er mit der Mannschaft und im Tandem schon ausgezeichnet worden war, erhielt Moritz Mützel für seinen dritten Platz bei der Kreismeisterschaft U23 eine weitere Auszeichnung. "Kegelbruder" Bernd Bieber siegte bei der Meisterschaft der Senioren B. Das Trio der geehrten Einzelathleten und -athletinnen vervollständigte Rekordsiegerin Susann Samper.

Mit dem Ehrenbrief für Sportfunktionäre würdigt Oerlenbach für das Jahr 2021 Dieter Bausewein und Elisabeth Mehn. Bausewein hilft seinem TSV Ebenhausen seit vielen Jahren speziell in der Jugendarbeit, aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Nico Rogge führte in seiner Rede viele Funktionen auf, die Bausewein seit 1979 ausfüllte. Zuletzt war er zwischen 2015 und 2021 Vorstand Sport beim TSV. Höhepunkte seines Wirkens, so stand es im Antrag, war ein Turnier mit 108 Mannschaften im Jahr 2005 und die Gründung einer Freizeitliga im Bayerischen Fußball Verband.

Auch Elisabeth Mehn war und ist für den TSV Ebenhausen vielseitig engagiert. Die Liste ihrer Tätigkeiten reicht bis ins Jahr 1981 zurück. "Lilli" sei die wichtigste Stütze in der Vorstandschaft seit elf Jahren, führte der Ebenhäuser Sportverein an.

Übersetzerin, Organisatorin, Leiterin

Im Rahmen des Gemeindesporttages verlieh Bürgermeister Nico Rogge den Kulturehrenbrief Oerlenbachs. Verena Bohl, die seit den ersten Kontakten mit Douvres-la-Délivrande Motor der Deutsch-Französischen Partnerschaft ist, erhielt die Auszeichnung, die zuletzt 2018 vergeben wurde. In den ersten Jahren der Gemeindefreundschaft half sie als Übersetzerin, ab 2000 leitete sie das Komitee zusammen mit Peter Iberl. Zwischen 2002 und 2005 stand sie alleine an der Spitze. In ihre Amtszeit fielen zahlreiche Besuche und Treffen; sie organisierte Veranstaltungen mit der Partnergemeinde aus Calvados, vermittelte Übernachtungsmöglichkeiten und kümmerte sich um das Programm. Sie hatte alle Treffen des Komitees organisiert und geleitet. Damit, so Rogge, trug sie maßgeblich zur Erhaltung und weiteren Verfestigung der deutsch-französischen Freundschaft bei.