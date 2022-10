Auch in trüben Zeiten gibt es an jedem Tag erfreuliche Momente. Man muss sie nur erkennen. Dies will der seit 2018 in Bad Kissingen lebende Bestseller-Autor und evangelische Theologe Rainer Haak mit 77 kleinen Geschichten und Gedichten bewusst machen, die seit September in seinem kleinen Ratgeber "77 mal Freude" zu lesen sind .

Auf Einladung der Begegnungsstätte "Kontaktpunkt" und ihres Leiters Rainer Ziegler las er nun im "Literaturcafé" einige beispielhafte Texte. Für den musikalischen Rahmen der gemütlichen Kaffeestunde sorgte Ehefrau Angelika am Klavier mit Improvisationen und geistlichen Liedern.

Auch in Zeiten von Pandemie und Ukraine-Krieg, von Energiekrise und Klimawandel dürfe man nicht in Depression verfallen, stimmte der katholische Theologe Rainer Ziegler die 30 Zuhörer auf die Texte seines evangelischen Kollegen ein. "Es gilt immer, die schönen Seiten des Lebens und des Alltags zu entdecken." Wie dies gelingen kann, zeigte Autor Haak in der fünften Veranstaltung der eigens für seine Lesungen eingeführten Veranstaltungsreihe "Literaturcafé".

Nach seinen ersten vier "77 mal ..."-Bänden zu den Themen Dankbarkeit, Glück, Zuversicht und Freundschaft zeigt der seit 1990 freischaffende Autor, der mit dieser Ratgeber-Reihe und ähnlichen Büchern längst eine Gesamtauflage von über neun Millionen erreicht hat, wie unterschiedlich freudige Momente sein können und wie verschiedenartig Freude sich ausdrücken kann.

Dabei leugnet der erfahrene Theologe keineswegs, dass es im täglichen Leben neben Freude, Spaß und Humor auch Angst, Wut und Trauer gibt: "Ich kann schließlich nicht vor ihnen weglaufen", heißt es deshalb in seiner Geschichte "Lasst uns ein Fest feiern", in der die Liebe und die Freude auch einige weniger angenehme Gäste zur Party einladen. Das Ausfallen eines erwarteten freudigen Ereignisses mag zwar traurig sein, doch schon die Vorfreude darauf verschafft in der gleichnamigen Geschichte einem Kind ein unerwartetes Glücksgefühl. "Ich habe Ihnen Geschichten ausgewählt, die zur Kaffeestunde guttun und über die man auch lachen kann", setzte Haak seine Lesung mit der kurzen Erzählung "Laut oder leise" fort, in der er die verschiedenen Formen von Freude in ihren Extremen beschreibt - von der lauten, schrillen Art, "die Sau rauszulassen", bis zum stillen, verhaltenen Lächeln.

"Anlässe zur Freude am Leben gibt es jeden Tag, auch in schwierigen Zeiten. Wir müssen nur die Augen öffnen, um sie immer wieder neu zu entdecken", ist Rainer Haak überzeugt und gibt den Leserinnen und Lesern seines neuen, im handlichen Oktavformat gestalteten Mutmacher-Büchleins "77 mal Freude" deshalb 77 Impulse der Lebensfreude und des Glücks auf den Weg. Es sind heitere, bewegende aber auch nachdenkliche Geschichten, Gedichte, Märchen und Erzählungen, die helfen sollen, den Reichtum unseres täglichen Lebens zu entdecken. Haak macht in seinen Texten auf die vielen kleinen Momente im Alltagsverlauf aufmerksam, die für wahres Lebensglück sorgen. Es sei unsinnig, auf den großen Lottogewinn zu warten. "Die Freude ist da, hier und heute. Sie umgibt uns, immer, an jedem Tag unseres Lebens", versichert Haak stattdessen.

Bereits im Mai veröffentlichte Rainer Haak seinen Sammelband "Nachts am Himmel tausend Sterne" mit von ihm verfassten "Weihnachtsgeschichten unserer Zeit", wie es im Untertitel heißt. Aus diesem von Margret Bernard illustrierten Buch wird der Bad Kissinger Erfolgsautor in der kommenden Literaturcafé-Veranstaltung am Sonntag, 11. Dezember, um 15 Uhr im katholischen Gemeindezentrum (Hartmannstraße 2) lesen.

Informationen zum Buch Rainer Haak: "77 mal Freude", Verlag bene!, gebunden, 192 Seiten, Preis: 10 Euro, ISBN 978-3963402104