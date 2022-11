Das Kaufland Bad Kissingen überreichte dem Bad Kissinger Oberbürgermeister Dirk Vogel einen Spendenscheck für den Förderverein der Anton-Kliegl-Mittelschule in Höhe von 1000 Euro.

Die Verantwortlichen des Kaufland Bad Kissingen hatten beschlossen, dass im Rahmen der Jubiläumswoche zum 20-jährigen Bestehen des Kauflands Bad Kissingen ein Spendenscheck für eine örtliche Einrichtung übergeben werden soll, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Höhe des Spendenschecks war jedoch bis kurz vor der Übergabe keinem bekannt, denn hierzu hatte sich Marktleiterin Lena Sender eine besondere Aktion einfallen lassen: Ein Wettkassieren mit Oberbürgermeister Dirk Vogel in der Hauptrolle.

863,19 Euro kassiert, auf 1000 Euro aufgerundet

Der Wetteinsatz lautete: Der vom Oberbürgermeister in einer Stunde selbst kassierte Betrag wird nach oben aufgerundet als Spende übergeben. Mittels Marktdurchsagen und Aufsteller wurde eine möglichst große Anzahl von Kundinnen und Kunden über seinen Einsatz für den guten Zweck informiert. Gut gelaunt und mit der einen oder anderen Kaufempfehlung kassierte er die stolze Summe von 863,19 Euro, welche durch das Kaufland Bad Kissingen auf 1000 Euro aufgerundet wurde.

Mit dieser Spende zeigt das Kaufland Bad Kissingen,dass er sondern auch in verschiedenen sozialen Bereichen regelmäßig Unterstützung leistet, wie beispielsweise den regelmäßigen Spenden an das Tierheim Wannigsmühle, wie Verkaufsleiter Dominik Weber betonte, so die Pressemitteilung.