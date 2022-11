Es war das erwartet harte (Wort-)Gefecht, dass sich Nüdlingens Bürgermeister Harald Hofmann und die Repräsentanten des Nüdlinger Carneval Clubs lieferten. Die mit Vorstand, Elferrat, Garde und Bollerschützen angetretenen Narren konnten am Ende das Rathaus stürmen, den Bürgermeister und den Gemeinderat festsetzen.

Ingo Kneup, der Vorsitzendes des NCC, hatte rechtzeitig um 11.11 Uhr seine "Truppen in Stellung gebracht" und lautstark die Übergabe des Rathauses gefordert. Er begründete seinen Wunsch zur Übernahme des hohen Hauses der Gemeinde mit einigen Fehlern in der Vergangenheit und lobte seinen NCC. Außerdem droht er der der Rathausbesetzung.

Bürgermeister Harald Hofmann hatte Kräfte der Verwaltung und Vertreter des Gemeinderates zur Verteidigung in den ersten Stock zusammengezogen. Freikaufen , so hieß es, könne sich die kleine Schar im Rathaus mit ausreichend Essen und Trinken, das war der von Anfang an ausgearbeitete Plan der angetretenen Narren.

Harald Hofmann kündigte aus seinem Amtszimmerfenster heraus die vehemente Gegenwehr an, drohte sogar, den Strom für die elektrischen Türen abzudrehen und "beschimpfte" die angetretene Narrenschar seiner Gemeinde. Das Rathaus werden er und seine Helfer nicht kampflos übergeben, an Speis und Trank komme der NCC im Jahr 2022 nicht heran.

Die Übernahme war dann schnell geschehen. Vorstand, Elferrrat und Garde stürmten das Gebäude, nahmen den Rathauschef gefangen und fesselten die Gemeinderäte an einen langen Strick. Auf dem Rathausplatz kaufte sich Harald Hofmann frei, übergab den Schlüssel und öffnete die Schatztruhe unter Protest.

Für den Gemeinderat sah es dagegen düster aus:. Dem Bürgermeister gelang es (wie schon beim Jubiläum) nicht, das mitgebrachte Fässchen anzustecken: Fass und Hahn passten wieder nicht zusammen. Bei Oldies und Schlagern feierte die Narrenschaft mit der Bevölkerung den erfolgreichen Rathaussturm und luden zu den Veranstaltungen während der Session ein.