Hammelburg vor 1 Stunde

Diebstahl

Während Konzert in Unterfranken? Instrumenten-Diebe schlagen zu - Mehr als 32.000 Euro Schaden

Instrumentendiebe waren am Freitagabend in Hammelburg am Werk: Möglicherweise während eines Konzerts wurden sechs hochwertige Klarinetten aus der Bayerischen Musikakademie gestohlen.