Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 05.11.2022

Bad Kissingen

Bei Parkplatzsuche kam es zum Unfall

Eine Mini-Fahrerin befand sich im Parkhaus Zentrum in der Hemmerichstraße am Freitagmorgen, gegen 09.45 Uhr, auf Parkplatzsuche. Als sie zurücksetzte, um in eine Parklücke einfahren zu können, übersah sie den hinter ihrem Fahrzeug wartenden Pkw VW Passat und es kam zum Zusammenstoß. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2.000,- Euro. Die Unfallverursacherin erhielt eine Verwarnung.

Hausfriedensbruch in Diskothek

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 19-jähriger Diskothekenbesucher durch den Sicherheitsdienst dabei beobachtet, wie dieser innerhalb der Diskothek eine Zigarette rauchte. Aus diesem Grund wurde er heraus begleitet und ihm ein Hausverbot auferlegt. An dieses Hausverbot wollte sich der stark alkoholisierte Gast jedoch nicht halten und kletterte an der Gebäuderückseite über einen Zaun zurück auf das Gelände der Diskothek. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch.

Oerlenbach

Sachbeschädigung in der Kirche

Am Freitag, in der Zeit von 08.00 - 09.00 Uhr, verursachte eine bislang unbekannte Person in der Kirche St. Burkard mehrere Verunreinigungen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 100,- Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel. 0971/71490, in Verbindung zu setzen.

Wildunfall mit Reh

Am Freitagabend befuhr ein 53-jähriger Skoda-Fahrer die Kreisstraße 4 von Oerlenbach kommend in Fahrtrichtung Ebenhausen. Dabei erfasste er ein die Straße querendes Reh, welches verletzt wurde und schließlich erlöst werden musste. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Taschendiebstahl

Am Freitagabend, zwischen 18 und 19 Uhr, wurde einem 47-jährigen Mann in einer Gaststätte in der Hauptstraße der Geldbeutel aus seinem Rucksack entwendet. Nach dem einstündigen Aufenthalt in dem Lokal stellte der Mann fest, dass ein unbekannter Täter den Geldbeutel samt Bargeld und persönlichen Dokumenten in einem unbeaufsichtigten Moment aus dem Rucksack genommen hatte. Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Vorschaubild: © GlauchauCity/pixabay.com