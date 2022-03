Vier Vorsitzende, vier Teams und über 30 gewählte Mitstreiter: In seiner Mitgliederversammlung 2022 stellte sich der FC Einigkeit Rottershausen neu auf. Die Berichte des scheidenden Vorsitzenden Hergen Vollert und der Abteilungsleiter fielen knapp aus: Corona prägte die letzten Jahre und Monate, ein normales Vereinsleben konnte nicht stattfinden.

Elf Jahre stand Hergen Vollert an der Spitze des FC Einigkeit. In seiner letzten Mitgliederversammlung verwies er auf die derzeit schwierige Lage, führte den Krieg in der Ukraine und die Folgen der Pandemie auf. Er bedankte sich für das Vertrauen der Mitglieder und für die hervorragende Unterstützung durch seine Kollegen im Vorstand. Er hofft auf "mehr Normalität" für das kommende Jahr und freut sich mit allen Bürgern in Rottershausen auf "Lutzi 2022", dem Kult-Event.

Die Finanzen des Sportvereins sind bestens geordnet, die Kassenlage präsentiert sich in guter Verfassung. Martin Werner nannte die wichtigsten Kennzahlen. Der Verein ist finanziell gesund, das Guthaben bewegt sich auf gutem Niveau. Die lückenlose Buchhaltung hob das Revisorenteam hervor; Kurt Will verlas den Prüfbericht. Ohne Gegenstimme entlastete die Versammlung Vorstand und Schatzmeister.

Neue Satzung

Die neue Satzung brachte eine ganze Reihe von Veränderungen an der Spitze des Vereins. Vier gleichberechtigte Vorsitzende leiten zusammen den FC Einigkeit, sie werden von (teilweise großen) Teams unterstützt. Das Ressort Finanzen verwaltet künftig der bisherige Schatzmeister Martin Werner, für den Sport zeichnet Jürgen Wetterich verantwortlich und Ulrike Kiesel übernimmt das neue Ressort Öffentlichkeitsarbeit; hierzu zählt auch der Schriftführer und die Mitgliederverwaltung. Das große Thema "Wirtschaft" liegt künftig in den Händen von Christian Stahl. Das Vereinsheim wird regelmäßig geöffnet, der FC Einigkeit lädt dann zu Kaffeeklatsch und Kneipenabend. Insgesamt wählte die Versammlung mit 55 stimmberechtigten Mitgliedern 36 Funktionäre, Bürgermeister Nico Rogge leitete den umfangreichen Wahlvorgang.

Helfer dringend gesucht

Die Leichtathleten suchen Trainer und Betreuer. In der Abteilung fühlen sich viele Kinder und Erwachsene wohl, der Sportplatz ist bei den Trainingseinheiten bestens gefüllt, berichtete Georg Wilm. Helfer, Betreuer und Trainer sollen sich melden. Schon jetzt laden die Leichtathleten zum Sportfest am 17. Juli ein. Zur Leichtathletikabteilung zählen auch die Gruppen Gymnastik, Volleyball und Tanzsport.

Die erwachsenen Fußballer kicken schon wieder, haben aber wie alle Mannschaften - von der "Ersten" über das Damenteam und die Alten Herren bis zu den Jüngsten - unruhige Zeiten hinter sich: in die Länge gezogene Spielrunden, Abbrüche des Spielverkehrs und wieder aufgenommene Spielzeiten, wenig Training und viel zu wenige Gemeinschaftserlebnisse.

Der "bunte Abend", ein wichtiger und fixer Termin im Jahreslauf, musste wie schon 2021 auch heuer ausfallen. Die Organisatoren hoffen auf ein Revival im nächsten Jahr. Das feiert heuer wieder das Lutzi-Festival, noch sind Karten zu haben, die Vorbereitungen laufen rund und die Organisatoren können den Start kaum erwarten.

Die treuesten der rund 600 Mitglieder wurden mit Ehrennadeln und Urkunden bedacht. Acht Mitglieder halten dem FC Einigkeit seit 40, vier schon seit 50 Jahren die Treue. Robert Müller und Karl Staab sind seit sieben Jahrzehnten dabei, Ehrenmitglied Alfred Karg seit 60 Jahren.