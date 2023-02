Steinach: Faschingsumzug feiert 2023 stimmungsvolle Neuauflage

Nach zwei Jahren Zwangspause durfte der beliebte Steinacher Faschingsumzug am Sonntag (19. Februar 2023) endlich wieder stattfinden. Etliche verkleidete Menschen wohnten dem bunten Treiben an der Wegstrecke bei. Unsere Bilderstrecke zeigt, was bei der diesjährigen Auflage vor Ort alles geboten war.

Bei Faschingsumzug im oberfränkischen Memmelsdorf war derweil sogar Ministerpräsident Markus Söder persönlich auf einem Faschingswagen vertreten.

In Nürnberg zog der jahrhundertealte Fastnachtszug am Sonntag rund 70.000 Menschen an.