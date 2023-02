Nürnberg: Faschingsumzug 2023 mit erfolgreicher Neuauflage

mit Fastnachtszug am Sonntag (19. Februar 2023) lockt die Massen

am Sonntag (19. Februar 2023) Rund 70.000 Menschen feiern auf und an der Wegstrecke

Zweimal in Folge war der Nürnberger Fastnachtszug aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Am Sonntag (19. Februar 2023) war es dann aber endlich so weit: Der beliebte Faschingsumzug durfte in der Frankenmetropole endlich sein mit Spannung erwartetes Comeback begehen. Trotz des wechselhaften Wetters versammelten sich laut Schätzungen um die 70.000 Menschen, um ausgelassen zu feiern. Viele waren selbst kostümiert. Unsere Fotostrecke zeigt eine Auswahl der schönsten Impressionen. Hier gibt es zusätzlichein Video vom Nürnberger Fastnachtszug.

Nürnberg: Faschingsumzug fand 2023 bereits zum 620. Mal statt - hier gibt es die interessantesten Bilder

Der Nürnberger Faschingsumzug hat eine sehr lange Geschichte: Urkundlich erwähnt wurde er erstmals im Jahr 1397. Seitdem wird der Umzug - mit Unterbrechungen - jährlich veranstaltet. Am vergangenen Sonntag ging er zum insgesamt 620. Mal über die Bühne, wie es auf der Webseite des Fördervereins Nürnberger Fastnachtszug heißt. Ziel des Bündnisses ist laut Eigenaussage der Erhalt der Tradition - "auf dass dieser schöne Brauch auch weiterhin stattfinden kann".

Der große Nürnberger Faschingszug am Faschingssonntag wird alljährlich vom Förderverein durchgeführt. Teilnehmer sind die Nürnberger Karnevalsgesellschaften und ungefähr 50 weitere Gruppen. Auch bei der diesjährigen Auflage beobachten Zehntausende an Faschingsfans, wie sich der "Gaudiwurm" vom Stadtpark durch die Nürnberger Innenstadt bis zum Weißen Turm schlängelte. Vor allem im Zentrum Nürnbergs waren infolge des Umzugs mehrere Straßen gesperrt.

Der traditionelle Faschingsumzug in Memmelsdorf im Landkreis Bamberg hatte derweil einen ganz besonderen Ehrengast - Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder.