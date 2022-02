Die Vorbereitungen auf den Saaletalmarathon am 2. April gehen in ihre heiße Phase: für die Veranstalter, aber auch für die Läuferinnen und Läufer. Denn auch diesmal bietet der ausrichtende SV Ramsthal Vorbereitungsläufe an, erstmals am Mittwoch, 2. März, wenn ab 18 Uhr auf der Originalstrecke die zehn Kilometer in Angriff genommen werden. An den Samstagen, 19. und 26. März wird ab 10 Uhr zusätzlich die Halbmarathon-Distanz als Testlauf angeboten. Treffpunkt ist jeweils am SV-Sportheim. Die längste Strecke der Veranstaltung wird wie im Vorjahr der Dreiviertel-Marathon (ca 33 km) sein. Mehr Infos samt Streckenverlauf finden sich unter saaletal-marathon.de sowie auf der Facebook-Seite der Veranstaltung, für die man sich bereits anmelden kann.