Die SG Bad Bocklet/Aschach spielt in der nächsten Saison in der Kreisklasse. Im Duell zweier A-Klassen-Vizemeister gewann die Elf von Jens Mammitzsch auf dem neutralen Geläuf in Unterweißenbrunn mit 2:1 gegen den TSV Ostheim.

Vor stattlicher Kulisse fielen alle Treffer bereits vor der Pause. Matchwinner der Spielgemeinschaft war Erick Heinrichs, der seine Elf unmittelbar nach Anpfiff in Führung gebracht hatte (1.), dann auch den Ausgleich durch Marco Schultheis (25.) kurz vor dem Seitenwechsel korrigierte (43.).

Für die Bad Bockleter und Aschacher, die in der Corona-Saison zuvor noch B-Klasse spielten, dort als Meister aufstiegen, ist der Durchmarsch damit perfekt. Die Ostheimer bekommen derweil in einem weiteren Relegationsspiel eine zweite Chance auf den Aufstieg. Ausführlicher Bericht folgt.