TG Höchberg - FC Bad Brückenau 28:23 (16:13).

Als nach rund 47 Spielminuten die hochgewachsene Rückraumspielerin Sophie Gundelach zum hochverdienten 22:22-Ausgleich in die Höchberger Maschen traf, da keimte leise Hoffnung bei den Sinnstädterinnen auf, dass es endlich mal Punkte geben könnte in dieser extrem schwierigen Saison, die noch keinen einzigen Sieg für die FC-Frauen gebracht hat. "Beim Gleichstand kam allerdings wieder die gewohnte Nervosität auf", bedauert Bad Brückenaus Trainerin Yvonne Paul, die ihren Mädels endlich mal ein längst überfälliges Erfolgserlebnis gegönnt hätte. In den finalen zehn Minuten ging so ziemlich alles schief, was bei den Sinnstädterinnen schiefgehen kann: Siebenmeter versemmelt, Zeitstrafe kassiert, Faden verloren, Gegner stark gemacht. "Schade, denn die Mannschaft hat sich immer wieder gut zurück ins Spiel gebracht", bilanziert Yvonne Paul, die ein recht ausgeglichenes und faires Spiel gesehen hatte. Allerdings mit einem Gegner, der etwas abgezockter und treffsicherer unterwegs war als die die FC-Mädels, die im Abschluss trotz einiger sehr gut herausgespielter Treffer etwas zu unkonzentriert waren und deshalb nicht alle guten Möglichkeiten zu nutzen wussten. Dass sich die Sinnstädterinnen trotz lobenswerter kämpferischer Einstellung wiederum nicht belohnen konnten, sollte das Team nicht entmutigen, das auch in dieser Saison schon oft auf Augenhöhe mit dem Gegner war, aber in der Offensive weiterhin nicht konsequent und zielstrebig genug agiert. Von acht Strafwürfen beispielsweise konnten die FClerinnen lediglich vier in des Gegners Maschen versenken. Der erneute Abstiegskampf bleibt für die Sinnstädterinnen eine große mentale Herausforderung, denn es muss wohl wieder bis zum Saisonfinale gezittert werden.

Tore für Bad Brückenau: Jennifer Frank (6/2), Marie König (5), Lena Übelacker (4/1), Jana Gebhard (3), Sophie Gundelach (3), Maike Peter(2/1).

TV/DJK Hammelburg - TV Großlangheim 24:23 (12:13) .

In der gut besuchten Saaletalhalle sahen die Zuschauer eine bis zur letzten Spielminute spannende Begegnung. In der ersten Halbzeit fand die TV/DJK-Auswahl immer wieder Lücken in der Abwehr des Gegners, doch waren die freien Würfe oft begleitet von krachenden Geräuschen am Gebälk. Ebenso fanden die zuerkannten Strafwürfe nicht den Weg ins Tor der Gäste. In der zweiten Spielhälfte wurden die Angriffsbemühungen der Saalestädterinnen bis zur 38. Spielminute nicht mit dem gewünschten Erfolg gekrönt. Bis dahin konnten sich die Großlangheimerinnen einen Vorsprung von drei Toren erarbeiten (15:18). Doch bewiesen die Hammelburgerinnen ein stabiles Nervenkostüm, steigerten sich besonders im Abwehrverbund und beim Verwerten ihrer Chancen. 20 Sekunden vor Spielschluss war es Nicole Schröter vorbehalten, den entscheidenden Vorsprung von zwei Toren zu erzielen. Dieser Erfolg war jedoch nur möglich, weil sich die komplette Mannschaft als sportliches Kollektiv auszeichnete. spion

Tore für Hammelburg: Nicole Schröter (9), Katrin Simon (6/2), Nicole Simon (5), Laura Finke (3), Tabea Hüfner (1).

HSC Bad Neustadt II - FC Bad Brückenau 28:31 (12:16).

Duelle mit der Zweitvertretung des HSC Bad Neustadt haben für die Sinnstädter seit jeher ausgeprägten Derbycharakter, zumal sich beide Teams in den zurückliegenden Jahren immer wieder mit viel Leidenschaft und Kampfbereitschaft auf Augenhöhe begegnet waren. Die Favoritenrolle lag diesmal auf Seiten der Rhön-Grabfelder, die in dieser Saison zweifelsohne zu den Meisterschaftsaspiranten gezählt werden müssen und bis dato ungeschlagen waren. "Wir wollten uns im Gegensatz zum eher schwachen Auftritt von vergangener Woche steigern und wieder mehr den Kampf annehmen", berichtet FC-Coach und Keeper Stefan Bott. "Das ist uns über weite Strecken des Spiels super gelungen. Außerdem war mir wichtig, dass wir in Angriff und Abwehr wieder galliger sind und wir die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen." Härte im Zweikampf war gegen die stark besetzten HSCler zwingend notwendig, allerdings kassierten die Sinnstädter dafür auch sechs Zeitstrafen. "Wir sind gut ins Spiel gekommen und lagen nie zurück", freut sich FC-Routinier Bott. Nach der Pause mussten die Sinnstädter nach drei Minuten Spielzeit auf ihren Spielmacher Simon Weiner verzichten, der in einem Zweikampf einen Schritt zu spät kam und dafür die Rote Karte bekam. "Hier muss ich den Jungs ein Kompliment machen, da Simon gerade im Angriff die Fäden zieht und nicht so leicht zu ersetzen ist. Aber es sind immer wieder andere Spieler in die Bresche gesprungen und so konnten wir den Ausfall in Kollektiv auffangen." In der Abwehr gelang es den Bad Brückenauern, den Gegner zu schwierigen Würfen zu zwingen, die oftmals leichte Beute für FC-Torhüter Stefan Bott waren: "Ich bin mit der Leistung und dem Ergebnis mehr als zufrieden." Die Sinnstädter bleiben somit ihrem Rivalen aus Bad Neustadt eng auf den Fersen.

Tore für Bad Brückenau: Simon Dietrich (8/2), Oliver Hilbert-Probeck (7), Max Puschner (5), Sven Marvovics (4), Jan Markovics (2), Simon Weiner (2), Georg Hoch (2), Lukas Heil (1).