SG Arnshausen/Reiterswiesen II/FC 06 Bad Kissingen III

Zugänge: Sullaiman Warritay (SG Großwenkheim/Münnerstadt II) - Abgänge: Stathis Katsimpras (SG Dittelbrunn).

Tor: Daniel Jermaschew, Jonas Körner, Sven Neder - Abwehr: Dominik Bieber, Luis Brunner, Leon Eschenbacher, Felix Franz, Moritz Franz, Christian Kiesel, Constantin Kleinhenz, Moritz Kugler, Mitchel Römmelt, Manuel Seufert, Damian Smeija, Tobias Windberg, David Zimmermann, André Zwirlein - Mittelfeld: Ahmed Aboalnasr, Lucas Aguero, Jonas Bayer, Louis Bohlig, Hüseyin Colak, Sokol Dobra, Benedikt Fischer, Johannes Friedrich, Marco Kiesel, Sven Kleinhenz, Marcel Röder, Christian Schmitt, Tobias Vogel, Marcel Walter, Sullaiman Warritay - Angriff: Drilon Beqiri, Henrik Diener, Tobias Ehrenberg, André Halbig, Dario Holland, Christoph Rustler, Marlon Schwientek, Christian Renninger, Tobias Wedler.

Spielertrainer: Christian Kiesel (seit 2021) -Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: SG Haard/Nüdlingen.

SG Burglauer/Reichenbach II/ Windheim

Zugänge: Marco Boklet (FC Strahlungen), Benjamin Klöffel (TSV Münnerstadt), Lukas Borst, Melvin-Lee Brust, Elias Geßner, Philipp Greb, Francesco Pecorella, Tom Raschert, Daniel Schenk, Leon Schlegelmilch, Louis Schwab, Luca Stapf (alle eigene Jugend) - Abgänge: Felix Nöth (TSV Steinach), Christian Kühnlein (Karriereende), Adrian Reitner (TSV Gerbrunn).

Kader: Luis Bach, Benjamin Back, Christian Back, Jan Back, Konstantin Back, Thorsten Bauer, Jonas Beck, Julian Beck, Oliver Beck, Sebastian Beck, Michael Biebrich, David Blum, Marco Boklet, Lukas Borst, Julian Bötsch, Frederic Bötsch, Sven Bötsch, Melvin-Lee Brust, Jacek Chaladyn, David Dietz, Florian Enders, Marcel Erhard, Markus Erhard, Florian Frank, David Fringes, Kevin Geheeb, Elias Geßner, Maximilian Götz, Philipp Greb, Markus Grebe, Simon Hammer, Felix Haub, Joachim Hein, Julian Hergenröther, Patrick Hergenröther, Christoph Hillenbrand, Jonas Hillenbrand, Nico Hillenbrand, Simon Hillenbrand, Andreas Jurke, Henri Katzenberger, Johannes Katzenberger, Luca Katzenberger, Murat Keskin, Benjamin Klöffel, Chris Kraus, Benjamin Kühner, Patrick Kunze, Rene Langer, Sebastian Lutz, Nico Mahr, Marco Mangold, Nico Maurer, Christian Nöth, Francesco Pecorella, Christian Pickel, Michael Raschert, Tom Raschert, Frederik Reichert, Julian Reichert, Luca Reininger, Luis Reininger, Dominik Reiter, Marcel Reitner, Eric Reß, Bastian Roßmann, Jannik Schäfer, Daniel Schenk, Leon Schlegelmilch, Matthias Schlembach, Patrick Schmidtke, Andre Schmitt, Clemens Schmitt, Jan Schneider, Pascal Schöfer, Alexander Schreiner, Louis Schwab, Manuel Seuberling, Björn Seufert, Dominik Seufert, Luca Stapf, Andreas Steiger, Markus Straub, Miquel Vera Ventura, Volkmuth Andreas, Daniel Wehner, Dominik Wehner, Patrick Wehner, Markus Weisenseel, Stefan Wiener, Nico Ziegler, Niklas Zimmermann

Trainer: Marco Mangold (seit 2019) - Ziel: Top 5 - Meistertipp: FC WMP Lauertal II.

SG Eltingshausen/Rottershausen II

Zugänge: Florian Schlereth (SV Sömmersdorf), Timo Wehner (DJK Schwebenried/Schwemmelsbach), Luca Zeiler ( TSV Poppenhausen) - Abgänge: keine.

Tor: Sedrick Rotter, Florian Schlereth, Johannes Hein, Hergen Vollert - Abwehr: Peter Werner, Andre Seufert, Nico Wilm, Christian Stefan, Benedikt Will, Marius Will, Konstantin Seufert, Luca Wilm, Marco Seufert, Robin Wilm, Johannes Kanz, Jonas Wetterich, Michael Neeb, Timo Wehner, Andreas Metzler, Sandro Parente - Mittelfeld: Maximilian Seufert, Frank Seufert, Nicolas Loibersbeck, Fabian May, Fabio Erhard, Luca Greubel, Alexander Hirt, Pascal Metzler, Andre Karch, Martin Schmitt, Louis König, Thomas Werner, Luca Zeiler, Jannik Loibersbeck, Dominik Neugebauer, Christian Drescher, Jan Gäfke - Angriff: Julian Göller, Christoph Helfrich, Alexander Schott, Louis König.

Trainer: Michael Moritz (seit 2018) - Ziel: gesichertes Mittelfeld - Meistertipp: SG Burglauer.

SG Großwenkheim/Münnerstadt II

Zugänge: Bastian Klebrig (ohne Vereinsangabe) - Abgänge: Sullaiman Warritay (TSV Reiterswiesen), Patrick Schmitt (SpVgg Sulzdorf).

Tor: Jonas Warthemann, Lorenz Büttner, Kai Heusinger, Lukas Seit - Abwehr: Louis Katzenberger, Markus Lenhart, Peter Reuss, Max Pfennig, Niklas Erhart, Moritz Rittelmeier, Philipp Geßner, Julian Saal, Philipp Hein, Lennart Brauner, Bastian Klebrig, Frank Dölling - Mittelfeld: Jonas Glückert, Jonas Back, Kilian Back, Sebastian Härter, Dominik Härter, Leo Pfennig, Benedikt Zadel, Kareem Alhussein, Konstantin Stäblein, Emanuel Neundorf, Leopold Katzenberger, Xaver Geßner, Kilian Lochner - Angriff: Daniel Vielwerth, Adrian Kiesel, Benedikt Back, Sascha Balling.

Trainer: Frank Dölling (seit 2019) - Ziel: Top-5 - Meistertipp: SG Niederlauer.

SG Haard/Nüdlingen

Zugänge: keine - Abgänge: Vincent Kiesel (FC 06 Bad Kissingen), Samuel Radi (TSV Münnerstadt), Bashir Al Ali ( TV Jahn Winkels).

Tor: Justus Günter, Fabian Winkler, Johannes Schaub - Abwehr: Oliver Hillenbrand, Andreas Virnekäs, Philipp Hofmann, Nico Heer, Markus Glas, Nicolas Ebner, Florian Gehring, Felix Hergenröther, Timo Losert, Michael Schulz, Christopher Rossol, Nikolas Groß, Bastian Arnold, Alexander Schmitt - Mittelfeld: Lenny Nicolai, Daniel Dietz, Fabian Dietz, Tim Schärmann, Andreas Fritsche, Lukas Meder, Marco Schneider, Ralph Katholing, Tobias Seufert, Jens Seifert, Manuel Zänglein, Luca Metz, Arek Wiencowski - Angriff: Jan-Niklas Kiesel, Leon Zänglein, Patrick Iff, Sebastian Martin, Pascal Hillenbrand, Niklas Voll, Daniel Diez, Matthias Kiesel, Leon Wäcke, Rene Bartsch.

Trainer: Thomas Wäcke (neu) - Ziel: sicherer Mittelfeldplatz - Meistertipp: keine Angabe.

TSVgg Hausen

Zugänge: Tom Zirkenbach, Nick Klamer, Tim Grundmann, Stefan Sergjenko (alle eigene Jugend - Abgänge: Tobias Burigk (TSV Oerlenbach).

Tor: Christian Lakke, Philipp Albert - Abwehr: David Fleischmann, Daniel Humbeck, Christoph Schmück, Tim Grundmann, Maximilian Fichtl, Patrick Fichte, Christian Bach - Mittelfeld: Marvin Kiesel, Nick Klamer, Stefan Sergjenko, Nicolas Hänsch, Jonah Liehr, Tom Zirkenbach, Tim Fischer, Eray Cadiroglu, Sebastian Noack, Paul Morper, Fabian Löffler, Abaadir Badal, Maximilian Kleiner - Angriff: Christopher Martin, Felix Nöth, Domenico Zito.

Trainer: Eray Cadiroglu (seit 2021) -Ziel: Platz 4-7 - Meistertipp: SG Arnshausen.

SG Niederlauer/Strahlungen II

Zugänge: Maximilian Bömmel (reaktiviert), Felix Schmitt, Ben Werner, Maximilian Krzok (alle eigene Jugend) - Abgänge: Stefan Katzenberger, Lukas Knaier (beide Laufbahn beendet), Florian Mattausch (DJK Salz/Mühlbach).

Tor: Thomas Brückner, Nico Back - Abwehr: Matthias Hümpfner, Dominik Balling, Marius Braun, Leon Fietz, Maximilian Bömmel, Johannes Becker, Maximilian Krzok - Mittelfeld: Michael Becker, Manuel Hein, Sebastian Hein, Markus Reiher, Florian Schmitt, Janik Sluzar, Konstantin Samojlov, Daniel Schrainer, Kirill Samojlov, Timo Weisenseel, Marvin Schölzke, Felix Hochrein, Sebastian Braun, Max Friedrich, Andreas Greubel, Max Grimm, Leonhard Fuhl, Manuel Hein, Julius Hümpfner, Kevin Klein, Tobias Pawelkowicz, Timo Reiher, Ben Werner, Felix Schmitt - Angriff: Erik Hach, Christopher Lumpe, Dominik Mauer, Adel Nahdi, Manuel Wolf, Dominik Beck, Arton Murturi, Noah Braun, Nemanja Cancic.

Trainer: Meghdad Salehan (seit 2021) - Ziel: einstelliger Tabellenplatz - Meistertipp: SG Großwenkheim I/Münnerstadt II.

FV Rannungen/Pfändhausen/ Holzhausen II

Zugänge: Luca Fuchsberger (vereinslos), Marcel Leurer (TSV Rannungen), Simon Weigand (eigene Jugend), Moritz Schneider (Wettringen) - Abgänge: Mike Fry (unbekannt).

Tor: Nico Weiermüller, Florian Erhard, Benno Hobelsberger - Abwehr: Daniel Fischer, Jürgen Kraus, Thomas Geyer, Jan Fischer, Markus Wetterich, Jens Markert, Marcel Döll, Maurice Stefan, Rene Erhard, Tobias Pfeffermann - Mittelfeld: Moghtader Salehan, Max Oppel, Kevin Rudloff, Manuel Kuhn, Benedikt Müller, Jochen Faulstich, Andre Rudloff, Manuel Kraus, Rene Heider, David Schad, Justin Böhm, Moritz Dresch, Yannick Meißner - Angriff: Louis Schuler, Nick Schuler, Luca Erhard, Fabian Hahn, Paul Groß.

Trainer: Andre Rudloff (neu) - Ziel: Aufstieg - Meistertipp: FC WMP Lauertal II.

SG Salz/Mühlbach II

Zugänge: Ionut Neata, Alexandru Ciasar (beide VfR Stadt Bischofsheim) - Abgänge: Max Wittenberg (FSV Hohenroth), Tobias Reder (SV Rödelmaier).

Kader: Marcel Wehr, Sebastian Ploch, Michael Büttner, Marcel Becher, Oliver Stumpf, Daniel Pohl, Nicolas Becher, Marco Stumpf, Philipp Scholz, Heiko Wirsing, Hans-Jürgen Birki, Uwe Mintz, Lukas Scheuplein, Michael Ganß, Michael Neugebauer, Leon Kaiser, Sebastian Gründl, Markus Lehnert, Niklas Müller, Patrick Nöth, Felix Straub, Berthold Kerber, Steven Prell, Christoph Neugebauer, Matthias Wehner, Bastian Wolf, Felix Scholz, Bastian Golz, Simon Breunig, Leon Seufert, Maximilian Wetzel, Fedor Adushev, Patrick Lorenz, Lukas Erfort, Tobias Bambach, Christopher Reininger, Markus Joyko, Jonas Cornely, Nico Seubert, André Kriesche, Markus Haupt, Luca Mangold, Felix Krämer, Robin Iffert, Fabian Müller, Markus Lehnert, Nico Reichert, Kevin Prell, Michael Schmitt, Jannik Hetterich, Florian Ruppert, Lukas Haupt, Yannic Cornely, Christopher Schmitt, Alexander Schmitt, Tobias Bieber, Louis Schmitt, Alexander Seidel, Marek Buchowski, Marko Schumann, Simon Vierheilig, Daniel Freibott, Thomas Wittenberg, René Joachim, Ionut Neata, Joachim Panitz, Felix Neugebauer, Alexandru Ciasar, Daniel Schmittzeh, Leon Amberger, Alois Söder, Stefan Bieber, Phil Reß, Michael Hein, Till Türich, Florian Mattausch.

Trainer: Bastian Wolf (seit 2021) - Ziel: keine Angabe - Meistertipp: keine Angabe.

SG Sulzfeld/Merkershausen

Zugänge: Jonas Bassing (VfL Spfr. Bad Neustadt), David Bauer (TSV Aubstadt), Jens Hey (Spfr. Herbstadt), Stefan Rietzler (Presidente Getulio SC/Brasilien), Manuel Seifert (FC Eibstadt), Leon Heusinger, Marlon Morber (beide eigene Jugend), Marvin Haubold (FC Schunter/Niedersachen), René Dehn (SG Stadtlauringen/Ballingshausen) - Abgänge: Nicolas Kunze (TSV Oberlauringen), Tim Ditterich (Karriereende).

Tor: Daniel Dümpert, Nick Philipp, Dominik Streit, Jonas Bassing - Abwehr: Kevin Behr, Christoph Deublein, Torsten Fenzlein, Jens Leuthäuser, Kevin Reuß, Frank Rudloff, Jacob Rothaug, Nils Schmitt, Stefan Schmitt, Jonas Reiher, René Dümling, Benedikt Bauer, Erik Philipp, Christoph Pohl - Mittelfeld: Christian Angermüller, Michael Betz, Yannik Bichlmaier, Lukas Gernert, Christian Kalke, Louis Meder, Pascal Rützel, Simon Schmidt, Marvin Haubold, Benjamin Dümling, Philipp Schneider, Martin Seufert, Nico Wirsing, David Bauer, Jens Hey, Stefan Rietzler, Leon Heusinger, René Dehn - Angriff: Daniel Betz, Manuel Seifert, Felix Glückert, Marlon Morber, Andreas Schmitt, Diego Sterzinger, Sebastian Betz, Patrick Herchet, Udo Höfling, Ludwig Rothaug, Leon Schmitt, André Zell.

Trainer: Jochen Kress (seit 2021) -Ziel: einstelliger Tabellenplatz - Meistertipp: SG Haard/Nüdlingen.

SG Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld/Alsleben

Zugänge: Luis Hofmann (TSV Bad Königshofen), Philipp Muth (SV Gellershausen) - Abgänge: keine.

Tor: Benedikt Apler, Manuel Zoller - Abwehr: Max Albert, Manuel Geiling, Philipp Haag, Niklas Heumann, Philipp Muth, Julian Roth, Andreas Wagner, Philipp Bauer - Mittelfeld: Fabian Degen, David Dömling, Felix Wirsing, Julius Seufert, Ludwig Wagner, Steffen Werner, Thomas Jeger, Philip Röß - Angriff: Louis Markelstorfer, Johannes Sauer, Luis Hofmann, Sven Kolb, Maximilian Weikert, Lukas Stahl, Daniel Leicht, Tobias Katzenberger.

Trainer: Jörg Jakob (seit 2021) - Ziel: nichts mit dem Abstieg zu tun haben - Meistertipp: SG Haard/Nüdlingen.

TV Jahn Winkels

Zugänge: Yannick Riedel (vereinslos), Sekou Doukoure (vereinslos), Jamal Zaktoni (vereinslos), Kai Jouck (eigene Jugend) - Abgänge: Abdi Hussein Harguma (unbekannt), Leon Schmitt (FC 06 Bad Kissingen), Patrick Probst (unbekannt).

Tor: Yannick Riedel, Bastian Bäumler, Sergej Bilmann - Abwehr: Eduard Baster, Michael Müller, Alwin Böse, Sergej Sinovev, Fabian Böhm, Wenjamin Engelage, Maxi Maier, Andrey Rasvalaev, Sergej Eckstein, Andreas Bilmann, Kai Maurer - Mittelfeld: Hasan Karimi, Haddi Kabba, Maximilian Meier, Thomas Wittmann, Christian James, Boris Wöik-Mann, Fabio Mast, Sekou Doukoure, Jamal Zaktoni, Fabio Mast, Salim Sow, Tim Schmitt, Alwin Böse, Mahsun Kurt, Manea Madalin, Markus Otto - Angriff: Dimitri Antonov, Michael Böse, Salvator Kirmsse, Hasan Karimi, Felix Mast, Paul Engelage, Jan Mast, Alex Rasvalaev, Al Ali Bashar, Gregory Engelage.

Trainer: Felix Mast (neu) - Ziel: unter den ersten Drei - Meistertipp: SG Großwenkheim/Münnerstadt II.

FC WMP Lauertal II

Zugänge: Alexander Faust (Untertheres), Stefan Denner (TSV Rothhausen/ Thundorf), Michael Schmitt (FC Nassach), Maximilian Kamenik, Silas Schüller (beide eigene Jugend) - Abgänge: Sebastian Händel (Karriereende), Martin Schendzielorz (Heidenfeld/Hirschfeld), Alexander Bätz (Heidenfeld/Hirschfeld), Jonas Hofmann (Auslandssemester).

Tor: Michael Schmitt, Sebastian Müller, Maximilian Kamenik, David Ziegler, Holger Frosch - Abwehr: Michael Martens, Simon Knobling,Thomas Denner, Alexander Heck, Dirk Martin, Pascal Seufert, Maximilian Schüler, Adrian Ziegler, Benedikt Brandl , Michael Denner, Patrick Stein, Tim Schüller - Mittelfeld: Lorenz Keller, Sebastian Schüller, Silas Schüller, Julian Schmitt, Lukas Linke, Marcel Stenzel, Florian Kleinhenz, Maximilian Bartenstein, Fabian Hochrein, Florian May, Rene Häse, Robin Klopf, Timo Götz - Angriff: Moritz Keller, Benedikt Friedel, Martin Baumgart, Manuel Düring, Christopher Schneider, Sven Geßner.

Trainer: Christopher Schneider (neu) - Ziel: gesichertes Mittelfeld - Meistertipp: SG Großwenkheim/Münnerstadt II.