Am Montag wird Dieter Schaupp wieder vor seinem PC sitzen, daheim im privaten Büro. Mit dem Sportteil der Heimatzeitung als vorangegangener Pflicht-Lektüre. Aufzuarbeiten gibt es dann alles Wissenswerte vom Pokal-Auftritt des FC Fuchsstadt beim SV Memmelsdorf an diesem Samstag. Zwei Stunden kann das pro Spiel in Anspruch nehmen.

In Sachen Fußball ist der 70-Jährige so etwas wie der Chef-Archivar im FC Fuchsstadt, auch wenn Dieter Schaupp seiner Chronisten-Leidenschaft ohne jegliches Amt im Sportverein nachgeht. Betreuer des Landesliga-Teams ist der ehemalige Zivil-Angestellter bei der Bundeswehr aber immer noch.

"Seit etwa 20 Jahren lege ich alle Informationen und Statistiken zu den FC-Spielen im Computer ab, davor habe ich alles auf Papier archiviert", sagt Dieter Schaupp. Für jede Saison gibt es einen elektronischen Ordner, prall gefüllt mit allen Details zu den Auftritten der FC-Kicker. Einer der Profiteure dieser Sammel-Leidenschaft ist FC-Coach Martin Halbig, der alle relevanten Infos per Email weitergeleitet bekommt.

"Das Sammeln von Spielberichten ging von mir aus, weil das sonst keiner im Verein gemacht hat. Angefangen hat das mit den Vereins-Chroniken", sagt Dieter Schaupp, der selbst aktiver Fußballer und erfolgreicher Stürmer war, bis eine schwere Verletzung in einem Pokalspiel das viel zu frühe Karriere-Ende in der 1. Mannschaft bedeutete - mit gerade mal 29 Jahren. Später kamen immerhin noch einige Fußballer-Jahre als AH-Kicker dazu. Kein Wunder, dass die Passion für die schönste Nebensache der Welt an die Söhne Heiko und Achim weitervererbt wurde. Als Betreuer soll nach dieser Saison Schluss sein. Auch, um mehr Zeit mit den Enkeln verbringen zu können. Gesammelt wird aber weiter. Jeden Montag. Ehrensache für Dieter Schaupp.

SV Memmelsdorf - FC Fuchsstadt (Samstag, 15 Uhr)

"Wir fahren sicher nicht ins Bamberger Land, nur um dort einen Kaffee zu trinken", so die Erwartungshaltung von FC-Coach Martin Halbig. Um gleichzeitig einzuschränken, dass die personelle Situation nicht unbedingt hoffnungsvoll stimmt. Es fehlen mit Sicherheit die Abwehrrecken Lukas Lieb und Michael Emmer, beide sind beruflich unterwegs, sowie Dominik Halbig. "Dieser hat nach seiner Knieoperation bereits die Krücken zur Seite gelegt, es geht aufwärts", meint sein Vater.

Dessen Schützlinge können sich vor dem Start in die Aufstiegrunde, die für die "Füchse" mit einem Heimspiel am nächsten Wochenende gegen den VfB Coburg beginnt, auf die Quali-Runde im Verbandspokal konzentrieren. Denn bei noch acht Partien in der Aufstiegsrunde scheint der Zehn-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter TuS Röllbach zu groß, um ins Meisterschaftsrennen einzusteigen. "Das haben wir auch nie angestrebt", betont der Coach. Die Gastgeber haben als Fünfter der Vorrundengruppe 1 die Aufstiegsrunde haarscharf verpasst, gehen allerdings mit gutem Punktepolster ohne größere Sorgen in die Abstiegsrunde. Die Oberfranken haben mit Luis Grasser den Torjäger der Vorrundengruppe in ihren Reihen, seine 15 Treffer sollten die FC-Deckung veranlassen, ihm besondere Aufmerksamkeit zu schenken. sbp