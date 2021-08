Vor 75 Jahren wurde der FC Freiweg Sandberg gegründet. Es war das Jahr 1946. Ein Blick in die Chronik zeigt, dass damals so kurz nach dem Krieg nur wenige junge Männer Begeisterung für den Fußballsport aufbrachten. In sogenannten "wilden Spielen" wurden die sportlichen Kräfte mit den Nachbarvereinen gemessen. Erst mit der Vereinsgründung des FC Freiweg Sandberg war die Möglichkeit eines geordneten Spielbetriebs vorhanden.

Willi Kneier war ein Mann der ersten Stunde und anschließend 25 Jahre Vorsitzender des Vereins. Unter seiner Initiative wurde der erste Sportplatz an der Lämmerweide ausschließlich in Handarbeit geschaffen.

Nach mehreren sportlichen Auf- und Abstiegen wie zum Beispiel der ersten Meisterschaft 1954 war das Jahr 1966 eine bedeutsame Station. Die Einweihung des neuen Sportplatzes am heutigen Standort innerhalb der Ortschaft konnte mit viel Eigenleistung geschaffen werden.

Im Jahr 1973 übernahm Manfred Ziegler die Vereinsführung und nahm den Bau des Sportheims in Angriff. Durch viele Eigenleistungen, zahlreiche Spenden und sogar private Vorfinanzierungen konnte der Neubau 1974 fertig gestellt und nach einjähriger Bauzeit eingeweiht werden. Die Außenmaße des Sportheims betrugen damals zwölf mal neun Meter.

Neuer Schwung

Zwei Jahre später übernahm Ernst Katzenberger für sechs Jahre den Vereinsvorsitz. Durch seinen unermüdlichen Einsatz brachte er viel Schwung ins Vereinsleben. Ihm ist der Ausbau des Sportplatzes inklusive eines kleinen Festplatzes, die Gründung der ersten Schülermannschaft und eine Vielzahl an Vereinsbeitritten zu verdanken. Zum 30-jährigen Bestehen 1977 wurde die Vereinsfahne eingeweiht.

1981 fand der erste Spatenstich zum Erweiterungsbau des Sportheims statt. Unter der Führung von Werner Trolldenier und anschließend Reinhold Köth wurde dieser immer weiter vorangetrieben, die baulichen Planungen leitete Helmut Köth. In diesen Jahren wurde auch die erste "Alte Herren Mannschaft" gegründet.

Anton Breitenfeld übernahm 1986 den Vereinsvorsitz. Auch unter ihm wurde das Sportheim weiter ausgebaut und schließlich 1990 durch den damaligen Pfarrer Albin Merkert eingeweiht.

Die umfangreichen Außenarbeiten wurden 1991 unter Toni Gleißner abgeschlossen. Sein großer Verdienst war auch die Planung und der Bau des neuen Rasenplatzes. Dieser konnte 1996 zum 50-jährigen Bestehen eingeweiht werden. Ein Jahr später wurde unter Dilbert Kolb der Hartplatz fertig gestellt.

Um den Verein finanziell zu konsolidieren wurden mit Roland Gebauer an der Spitze die ersten großen Feste unter dem Motto "Der Berg ruft" ausgerichtet. Sportlich konnte um die Jahrtausendwende der größte Erfolg mit dem Relegationsspiel zum Aufstieg in die Kreisklasse gefeiert werden.

Kurz vor Auflösung

Im Jahr 2002 stand der Verein nach zwei erfolglosen Vorstandswahlen kurz vor der Auflösung. Dirk Geis übernahm in der dritten Sitzung den Vorsitz. Danach führte Daniel Metz den Verein erfolgreich weiter. Unter seiner Führung wurde 2006 das 60-jährige Jubiläum gefeiert.

Seit nunmehr elf Jahren ist Christian Gleißner erster Vorsitzender. Unter seiner Regie wurden bauliche Modernisierungen vorgenommen, eine Gerätehalle neu gebaut, die Beregnungsanlage erneuert und ein Mähroboter angeschafft. 2019 konnte die Meisterschaft in der A-Klasse und der Aufstieg in die Kreisklasse gefeiert werden. Seit 2021 spielt der FC Sandberg wieder selbstständig ohne nachbarschaftliche Spielgemeinschaft.

Auch wenn die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter als tragenden Säulen den Verein aufbauten, stand und steht hinter ihnen ein Team an Trainern, freiwilligen Helfern, Freunden und Gönnern des Vereines. Das stetige ehrenamtliche Engagement war stets die Grundlage des Erfolgs beim FC Sandberg. Aber auch die gute Zusammenarbeit mit den anderen dörflichen Vereinen.

Das Programm

Termine Der FC Sandberg feiert vom 3. bis 6. September sein 75jähriges Bestehen mit Musik, Gottesdienst und Fußballspielen.

Los geht das Fest am Freitagabend, 3. September, um 18 Uhr mit einem Jugendspiel. Ab 21 Uhr findet ein Disco-Abend für die Dorfjugend statt.

Der Samstag beginnt um 10.30 Uhr mit einem U9 Turnier, um 13 Uhr beginnt ein U11 Turnier. Das "Top-Spiel" des Festes steigt um 17 Uhr, es spielen die Feuerwehr Sandberg gegen die Sandberger Musikanten. Ab 19 Uhr unterhalten Mary B und ihrer Rhöner 6 musikalisch.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einer Kirchenparade und einem Gottesdienst. Mittagessen gibt es ab 12 Uhr. Voranmeldung zum Mittagessen ist bei Florian Schmidt (0178-331 44 04) möglich oder man kann sich in die ausliegenden Listen eintragen.

Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen und ab 13.30 Uhr ein U13 Spiel. Das Spiel der 1. Mannschaft gegen Fladungen beginnt um 16 Uhr. Musikalisch unterhalten die Sandberger Musikanten ab 18 Uhr.

Am Montag, 6. September klingt das Jubiläumsfest mit Kesselfleischessen ab 17.30 Uhr aus. Um 18 Uhr startet das U18 Spiel gegen den TSV Wollbach.

Ein Kommersabend ist für Samstag, 2. Oktober geplant. An diesem Termin sollen auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vorgenommen werden.