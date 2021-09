Retuschierte Bilder, die Wirklichkeit und Täuschung fast ununterscheidbar machen, gehören im 21. Jahrhundert zur alltäglichen Erfahrung. Der gekonnte Einsatz des "Scheins" ist jedoch nicht neu. Schon seit der Antike kennt man Illusion in der Malerei, im Barock und Historismus feierten illusionistische Techniken im Bauwesen wie Blendfassade, Quaderputz oder Rustizierung Hochkonjunktur.

Der Denkmaltag 2021 geht unter dem Motto "Sein & Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege" dem Schein in der Historie nach und beschäftigt sich darüber hinaus mit der Frage, was pure Fassadenerhaltung und Rekonstruktion mit Denkmalpflege zu tun haben.

Einblicke online und vor Ort

Bad Kissingen beteiligt sich am diesjährigen Tag des offenen Denkmals auf zweierlei Wegen. Zum einen werden auf der Homepage der Stadt (www.badkissingen.de/denkmal) und ihren Social Media-Kanälen, auf Facebook und Instagram unter Rathaus Bad Kissingen, zwei Videos zu sehen sein. Sie berichten vom Sein & Schein der Badeanstalten und vermitteln, mit welchem Aufwand Luitpoldbad und Kurhausbad erhalten und einer neuen Nutzung zugeführt wurden.

Damit gewähren sie interessante Einblicke in heutige Denkmalpflegepraktiken. Den brandneuen Film zum Kurhausbad hat der Dokumentarfilmer Christian Beyer in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Bad Kissingen und Architekt Christian Teichmann erstellt.

Zum andern informiert Stadtheimatpfleger Peter Kaidel um 11 und um 15 Uhr vor dem Haus Maxstraße 30 zu den "Burgen" und "Schlössle" in Bad Kissingen. Burgen und Schlössle in Bad Kissingen? Das ist natürlich Schein statt Sein. Die im Stadtbild auffallenden bürgerlichen Villen von schlossähnlichem Aussehen täuschen nur vor Adelsansitze zu sein.

Ein Infoflyer liegt an den einschlägigen Stellen aus. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.badkissingen.de/denkmal.