Bad Kissingen vor 1 Stunde

Sicherheit

Schulwegchaos am Sinnberg: Elterntaxis fahren wieder

Die Polizei kontrolliert aktuell verstärkt den Verkehr an den Kissinger Schulen. Während an der Henneberg-Grundschule Raser Probleme machen, sind es am Sinnberg die Eltern, die die Kinder bis zur Türe fahren.