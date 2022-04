Auch der Speicherzer Wehr hat Corona zu schaffen gemacht. So fiel in 2020 das Vereinsleben quasi flach, und zeitweise konnten keine Übungen abgehalten werden. Eine Truppmannausbildung musste sogar von einen auf den anderen Tag abgebrochen werden. Gebraucht wurde die Feuerwehr dennoch, wie der Vorstand berichtete. Ölspuren und umgestürzte Bäume wurden beseitigt, mehrere Male rückten die Floriansjünger aus, weil starke Rauchentwicklung im Wald gemeldet wurde.

Innerhalb einer Woche erreichten den Ersten Kommandanten Tobias Leitsch insgesamt 69 Anrufe der Integrierten Leitstelle, weil Feuer im Wald gemeldet worden war. Dieses Problem kennt die Wehr am Fuße der Autobahnbrücke seit Jahren. Hierzu war auch eine Dienstbesprechung anberaumt worden, denn die mangelnde Sinnhaftigkeit, wegen angemeldeter Reißigverbrennungen ausrücken zu müssen, zeigte sich darin, dass immer weniger Wehrler zu den Einsätzen erschienen.

Bereits vor dem coronabedingten Lockdown 2020 war eine Digitalfunkausbildung abgehalten worden, einen Tag nach der Aufhebung des Lockdowns erfolgte wieder die erste Feuerwehrübung. Zudem erfuhr das Funkgerät im Feuerwehrauto ein Update.

Auch das Vereinsleben zeigte sich so kameradschaftlich wie gewohnt, berichtete Erste Vorsitzende Johanna Morshäuser. "Es gab nicht viele Veranstaltungen, aber wir haben sie alle genossen", blickte Morshäuser zurück. Die Ausschusssitzungen wurden ab Oktober wieder in Präsenz abgehalten, vorher waren Entscheidungen via WhatsApp gefallen.

Alfons Hohmann schied bereits 2021 nach 31 Jahren als Gruppenführer aus. Der Vorstand dankte dem Speicherzer mit einem Präsent.

Stellvertretender Schriftführer Fabian Grünewald verlas die Protokolle, Kassier Stefan Scheiwein die Kassenberichte der vergangenen zwei Jahre. Aus beiden Jahren konnte die Feuerwehr Speicherz ein leichtes Plus verzeichnen. Kassenprüfer Horst Fischer lobte: "Das habt ihr hervorragend gemacht" und dankte für die "solide Arbeit".

Kreisbrandmeister Volker Hägerich überbrachte die Grüße der Landkreisführung und hoffte, "dass es jetzt wieder losgeht". So soll die 2020 abgebrochene Truppmannausbildung fortgeführt werden. Ein Vollzeit-Gerätelehrgang sei schon ausgebucht. Auch der Brandübungscontainer, ein Einsatzfahrten-Simulator, Funkausbildung und das Kreisjungendzeltlager stünden wieder auf dem Plan.

"Wir werden ganz schwer kämpfen mit den Mitgliederzahlen. Wenn wir zum Helfen rausfahren, wird es eng. Macht Werbung für neue Mitglieder, denn die Aufgaben werden nicht weniger", sagte Hägerich. Er betonte, dass bei den Feuerwehren auch weiterhin die 3G-Regel und das Tragen von FFP2-Masken gefordert sei.

Die Termine für diverse Veranstaltungen werden erst noch bekannt gegeben. Fest steht aber, dass der komplette Vorstand am 29. Oktober neu gewählt wird. Sowohl Erster Kommandant Tobias Leitsch als auch Erste Vorsitzende Johanna Morshäuser werden nicht wieder kandidieren. Leitsch versprach, bis zu den Neuwahlen einen potenziellen Nachfolger einzuarbeiten, Morshäuser stehe weiterhin zur Verfügung, wenn es darum geht, etwas zu organisieren.

Die Renovierungsarbeiten im Schulungsraum sind abgeschlossen, berichtete Morshäuser, dankte der Gemeinde für die Kostenübernahme und lobte den Zusammenhalt: "Wir alle sind der Verein und nur zusammen läuft's".

Zahlen und Daten

Mitglieder Die Freiwillige Feuerwehr Speicherz hatte im Jahr 2020 insgesamt 75 Mitglieder, davon waren 43 aktiv, 27 passiv. Es gibt einen Ehrenvorsitzenden, einen Ehrenkommandanten und ein Ehrenmitglied. 2021 waren 74 Mitglieder bei der Feuerwehr, 37 Aktive und 32 Passive. In diesem Jahr gab es zwei Neueintritte.

Prüfungen Im Oktober 2021 wurde die Leistungsprüfung "Gruppe im Löscheinsatz" abgehalten: Stufe 1 absolvierten Antonia Scheiwein und Tristan Grünewald; Stufe 2: Christian Rose, Vanessa Vogler und Maximilian Scheiwein; Stufe 3: Andreas Hartmann; Stufe 4: Christoph Worschech; Stufe 5: Alexander Fehn, Manuel Augustin, Johanna Morshäuser; Stufe 6: Fabian Grünewald und Tobias Leitsch. Andreas Hartmann absolvierte ebenfalls den Maschinistenlehrgang und den Gerätelehrgang und fungiert nun als Stellvertreter des Gerätewarts.