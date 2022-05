Bad Kissingen vor 21 Minuten

Stadtfest

Rakoczy-Fest Bad Kissingen: Rakoczy badet wieder in der Menge

Gedränge in den Gassen, feiernde Menschen und ein volles Programm mit Bad Kissingens bekanntesten Kurgästen:Zum Rakoczy-Fest am letzten Juli-Wochenende sollen dieses Jahr wieder Zehntausende in der Badestadt feiern.