Bad Kissingen vor 51 Minuten

Interview

Quellenkönigin Ann-Sophie Brath: Mehr als ein schönes Kleid

Ann-Sophie Brath steht am Rakoczy-Fest 2022 als Quellenkönigin an der Seite von Fürst Rákóczi. Ein Gespräch über akribische Vorbereitung, Vergleiche zu ihrer Schwester und wieso sie die Rolle unbedingt haben will.