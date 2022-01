Mit der Rückgabe von Leergut schützt man nicht nur die Umwelt. Bei gleichzeitigem Verzicht auf das Pfandgeld kann man auch Gutes tun. Dies zeigte sich jetzt bei der Übergabe der Spende an den Bad Kissinger Hospizverein: Im vergangenen Jahr hatten unzählige Kunden des Edeka-Centers Rüttger an der Spitzwiese auf die Auszahlung des Pfandgeldes verzichtet und stattdessen ihre Pfand-Bons in eine Spendenbox gesteckt. Jetzt überreichten die Marktleiter Doris Müller, Benedikt Weber und Andre Pfennig genau 1 000 Euro an Dr. Reinhard Höhn, den Vorsitzenden Bad Kissinger Hospizvereins.

"Wir können die Spende gut gebrauchen", dankte der Internist und erfahrene Palliativmediziner. "Gerade jetzt in der Pandemie sind unsere Kosten durch Maskenkauf und notwendige Tests unserer Hospizbegleiter vor Hausbesuchen enorm gestiegen."

Der vor 28 Jahren gegründete Verein, dessen Aufgabe die ehrenamtliche Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden sowie der Angehörigen ist, finanziert sich ausschließlich durch Spenden und Jahresbeiträge seiner inzwischen 280 Mitglieder. "Wir sind einer der wenigen Vereine mit wachsender Mitgliederzahl", erklärt dessen Vorsitzender.

Die Spende des Edeka-Centers kommt in den "großen Topf", aus dem nicht nur die Geschäftsstelle mit zwei festangestellten Teilzeitkräften finanziert werden muss, sondern vor allem die Aus- und Weiterbildung der etwa 35 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Dazu gehören die seit 2015 zertifizierten Letzte-Hilfe-Kurse für neue Hospizbegleiter sowie die neu aufgenommenen Projektwochen "Hospiz macht Schule", die sich vorrangig an Schüler der dritten und vierten Grundschulklasse richten, aber auch auf alle anderen Schularten und Jahrgänge übertragbar sind. Speziell geschulte Hospizbegleiter sprechen in den Schulen über das Sterben, das oft mit Krankheit und Leid verbunden ist, sowie den Tod als natürliches Ende menschlichen Lebens.

Schon seit Jahren organisiert Markt-Inhaber Klaus Rüttger in seinem 2000 Quadratmeter großen Edeka-Center mit breitgefächertem Angebot von 60 000 Produkten verschiedene Spendenaktionen zugunsten wechselnder sozialer Einrichtungen in der Region, an denen sich seine Kunden immer großzügig beteiligen. Die Pfandgeld-Aktion startete er erst vor zwei Jahren. "Das im ersten Jahr gesammelte Pfandgeld ging an die Bad Kissinger Lebenshilfe, die zweite jetzt an den Hospizverein", berichtete Marktleiter Benedikt Weber bei der Spendenübergabe.