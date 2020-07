LKR Bad Kissingen 30.06.2020

Energieversorgung

P43 im Landkreis Bad Kissingen: Jetzt flieen Informationen

Die geplante Hchstspannungsverbindung P43 nennt sich jetzt Fulda-Main-Leitung. Was nichts daran ndert, dass die Trasse mitten durch den Landkreis fhren knnte. Dafr laufen Untersuchungen und erste Infoveranstaltungen. Eine davon am 9. Juli in Bad Kissingen.