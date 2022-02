Reichlich Diskussionsbedarf hatten die Ratsmitglieder beim Thema Photovoltaik. Bürgermeister Nico Rogge zeigte die Präsentation von Jan Schelbert, der für den Bauhof, die Heglerhalle und die beiden Turnhallen in Ebenhausen und Rottershausen seine fachliche Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit des Energieträgers zusammenfasste. Seit Monaten befasst sich das Gemeindeparlament mit dem Energieverbrauch der vier öffentlichen Bauten und möchte eine nachhaltige uns sinnvolle Energienutzung in die Wege leiten.

Der Spezialist schlug für alle Dächer Photovoltaik-Anlagen vor, die sich "schnell" bezahlbar machen und verzichtete auf Energie-Speicher. Nach der Abwägung vieler, auch grundsätzlicher Aspekte, einigte sich das Gemeindeparlament ohne Gegenstimmen darauf, auf die beiden Turnhallen das technisch und wirtschaftliche Maximum von 29,9 Kilowatt-Peak (kurz: kWp) errichten zu lassen. Zuvor hatte sich die Mehrheit für eine Anlage von rund 11 kWp auf dem Bauhof und von 45 kWp auf dem Dach der Heglerhalle entschieden. Alle Varianten sind stärker als die vom Experten angeratenen Versionen. Allerdings waren in dessen Wirtschaftlichkeitsberechnung weder die neuen Lüftungsanlagen für die Schulen eingerechnet, noch die Möglichkeit weiterer E-Fahrzeuge für den Bauhof berücksichtigt.

Verzicht auf Mieteinnahmen

Bis zum Jahresende verzichtet Oerlenbach auf Mieteinnahmen, wenn Vereine die gebuchten Räume wegen der Pandemie nicht nutzen können. Damit verlängert die Kommune bereits gültige Regeln. Falls durch Regel-Öffnungen die Nutzung wieder möglich und sinnvoll erscheint, treten die alten Mieten - wie vor Corona - wieder in Kraft.

Jugendraum im Dachgeschoss nicht möglich

Im Dachgeschoss des Gemeindehauses in Eltingshausen kann kein Jugendraum entstehen. Aus Sicherheitsaspekten, es fehlen ausreichend Fluchtwege und die Anforderungen des Brandschutzes werden nicht erfüllt, sucht die Gemeinde nach anderen Räumlichkeiten im Ortsteil.

Neue Fenster erhält der Gemeindesaal in Eltingshausen. Allerdings soll ein Sachverständiger die Sachlage einschätzen. Bürgermeister Nico Rogge wird den Gemeinderat auf dem Laufenden halten. Die Feuerwehr hatte im gleichen Komplex neue Fenster erhalten, dies schulterten die Floriansjünger zum Teil in Eigenleistung.

Bürgerversammlungen festgelegt

Die Termine für die Bürgerversammlungen stehen fest. Sie finden alle in den drei Turnhallen der Kommune statt. Bürger aus Oerlenbachbach und Eltingshausen können am 15. März (19 Uhr) in der Heglerhalle teilnehmen, in Ebenhausen (17. März) und Rottershausen (24. März) starten die beiden anderen Versammlung um 19 Uhr.

Auf den Sportlertag zum 50-jährigen Jubiläum der Großgemeinde wird die anstehende Sportler-Ehrung verschoben.