Bad Kissingen vor 1 Stunde

Pandemie

OB Dirk Vogel dämpft Erwartungen ans Rakoczy-Wochenende

Die verantwortlichen Stellen befürchten, dass es am Festwochenende zu viele Menschen zum Feiern in die Kurstadt zieht. Es habe sich zuletzt eine starke Eigendynamik entwickelt. Die Stadt kündigt deshalb Einschränkungen und Kontrollen an.