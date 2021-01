Landkreis Bad Kissingen: Finanzspritze ist in der Krise ein Segen

Man ist schon daran gewhnt, dass die Schlsselzuweisungen des Freistaats an den Landkreis Bad Kissingen und seine 26 Kommunen stets steigen. Die Jahre der Rekorde - bereits 2016 sprach man auf politischer Ebene davon - nahmen bis 2020 kein Ende. 2020 wurden 54,7 Millionen Euro an Landkreis und Kommunen ausgezahlt. Auch fr das Jahr 2021 sieht die Bilanz gut aus: Insgesamt sind 51,1 Millionen Euro im Gesprch. Der kommunale Finanzausgleich wird auch 2021, trotz massiv sinkender Steuereinnahmen , auf der Rekordhhe von 10,36 Milliarden Euro fortgefhrt, heit es in einer Pressemitteilung des bayerischen Finanzministeriums.